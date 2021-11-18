Öğrenciler işe girene kadar öğrenim ücreti almayan üniversite "Contemporary Technology University" kapılarını açıyor!

Teknoloji alanında online yüksek lisans programları sunan, Silikon Vadisi, Kaliforniya merkezli Contemporary Technology University (Contech), öğrenciler için benzersiz bir fırsatla Ocak 2022’de kapılarını açıyor.

“Şimdi Oku, Sonra Öde” modeli ile hayata geçirilen Contech’e kayıt olan öğrenciler, herhangi bir başvuru veya öğrenim ücreti ödemeden eğitimlerine başlayacaklar. Mezun olan öğrenciler, yurtdışı ya da yurt içinde yüksek maaşlı bir işe girdikten sonra öğrenim ücretlerini küçük taksitler halinde üniversiteye ödeyebilecekler.

Üniversite, Harvard, Stanford, Columbia gibi köklü üniversitelerde görev alan akademisyenlerin bir araya geldiği geniş akademik kadrosuyla dikkat çekiyor. Eğitim dili İngilizce olan üniversitede online yüksek lisans programlarını tamamlayan öğrenciler, dünyanın her yerinde denkliğe sahip bir diplomaya kavuşabilecekler.

Contech, öğrencilerine ve mezunlarına öğrenim sürecinde ve sonrasında sağladığı kariyer danışmanlığı ile uluslararası pazarda iş bulabilme olanağı da sağlıyor. Öğrencilerin eğilimlerini ve iş olanaklarını belirleme, kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vererek uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek profesyoneller olmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

"HİÇBİR ÖDEME YAPMADAN ÜNİVERSİTEMİZDE OKUYABİLİRLER"

Üniversitenin kurucusu Volkan Karabacak, “Hem öğrencilere hem de çalışanlara uygun, esnek ve verimli bir eğitim fırsatı sunuyoruz. Öğrenciler istedikleri yerde ve zamanda online çalışarak, uzaktan sınavlara girerek ve hiçbir ödeme yapmadan üniversitemizde okumaya başlayabilirler. Öğrenim ücretlerini yüksek maaşlı işe girdikten sonra ödemeleri öğrencilerimize kolaylık sağlayacaktır. Modern eğitim metodolojimiz, geniş akademik kadromuz ve güçlü teknolojik altyapımız ile öğrencilerin bütçelerini yormadan profesyonel hedeflerine ulaşmalarını sağlayacağız” dedi.

Aday öğrenciler, başvuru sürecinin tamamını My Contech platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilirler. Contemporary Technology University için başvurular 25 Aralık 2021 tarihine kadar kabul edilecektir.

