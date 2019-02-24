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Öğrenciler İstanbul Valisi Yerlikaya’yı mesaj yağmuruna tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

İstanbul’da kar yağışı ile tatil beklentisi içine giren öğrenciler, Vali Ali Yerlikaya’ya sosyal medyadan mesaj yağdırdı.

Öğrenciler İstanbul Valisi Yerlikaya’yı mesaj yağmuruna tuttu

İstanbul’da kar yağışı ile tatil beklentisi içine giren öğrenciler, Vali Ali Yerlikaya’ya sosyal medyadan mesaj yağdırdı. Okulların tatil olmasını isteyen öğrencilerin mesajları görenleri güldürdü.
İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı heyecanına kapılan öğrenciler, Vali Ali Yerlikaya’yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Okulların tatil olmasını isteyen öğrencilerin mesajları ise görenleri güldürdü. Öğrencilerin Vali Yerlikaya’ya attığı mesajlar şöyle:
“Pazartesi tatil yapmayan vali mi.. Allah göstermesin”
“Allah aşkına tatil yap”
“Kayıyor her yer tatil lazım kaç tane araba gördüysek hepsi yolda kaldı”
“Kış bitti kar tatili yaşamadık demeyelim”
“Ya yapsın baksana dışarı bizim televizyon çalışmıyor. Çanak hep kar olmuş. Yapmazsa ağlarım çok ciddiyim”
“Üstad istersen köpekli kızaklarla gidelim okula bir tatil yap artık”
“Kral tatil yaparsın artık Pazartesi’yi. Bak sana güvenip ödev falan yapmıyorum ona göre”
“Allah’ın emri, peygamberin kavliyle, İstanbullular olarak, kar tatilini kendimize istiyoruz”
“Valim Allah Kur’an Muhammed aşkına, çok kar yağdı bir de onların erimesi var, sabah 6’da kalkıp okula gidiyorum, o karlar eridiği zaman her taraf daha soğuk olacak. İyice öleceğiz. Buzlanma falan olur lütfen bir tatili bize çok görmeyin”
“Benim süper valim bilgi için sağ ol pazartesi de don olacakmış haberin olsun”
“Tatil haberi bekliyoruz valilerin valisi kral vali”
“Valim az önce yoldan 2 penguen geçti”
“Reis tatil yap gözünü seveyim”
“Yakışıklı valimm lütfen kırmazsın biziii...”
“Valim eğer artık tatil olmazsa kızakla gideceğiz okula”
“Canımız çok tatil çekti Sayın Valicim Pazartesi’ye bir el atsan”
“Kral konuyu biliyorsun üzme bizi”

Öğrenciler İstanbul Valisi Yerlikaya’yı mesaj yağmuruna tuttu

Öğrenciler İstanbul Valisi Yerlikaya’yı mesaj yağmuruna tuttu

Öğrenciler İstanbul Valisi Yerlikaya’yı mesaj yağmuruna tuttu

Öğrenciler İstanbul Valisi Yerlikaya’yı mesaj yağmuruna tuttu

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