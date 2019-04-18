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Öğrenciler istedi, Belediye Başkanı menemen yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 07:53 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kendisini evlerine davet eden üniversite öğrencilerine menemen yaparak, yer sofrasında onlarla birlikte yedi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencisi Mithat Doğru, Arı'ya, 'Menemen malzemeleri hazır sizi bekliyoruz. Davetimize icabet ederseniz memnun oluruz.' tweet'i attı.

Öğrenciler istedi, Belediye Başkanı menemen yaptı

Öğrencinin mesajına olumlu yanıt vererek adres yazmasını isteyen Arı, bir grup öğrencinin ikamet ettiği 2000 Evler Mahallesi'ndeki eve gitti. Mutfağa geçen Arı, pişirdiği menemeni öğrencilerle birlikte yer sofrasında yedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir belediye başkanı Rasim Arı sosyal medya öğrenci

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