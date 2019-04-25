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Öğrenciler kitap kafede geleceğe hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Önder İmam Hatipliler Derneği Şırnak Şubesince hayata geçirilen proje kapsamında açılan "Nuh'un Gemisi Kitap Kafe" öğrencilere ders çalışma imkanı sunuyor - Şube Başkanı Sabri Akgün: - "Kafeye girmenin tek şartı var, o da kitap okumak"

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Önder İmam Hatipliler Derneği Şırnak Şubesince hayata geçirilen proje kapsamında açılan "Nuh'un Gemisi Kitap Kafe"de gençler ders çalışma imkanı buluyor.

Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde Önder İmam Hatipliler Derneği Şırnak Şubesince açılan "Nuh'un Gemisi Kitap Kafe"de 3 yıldır binlerce öğrenciye ders çalışma imkanı sunuluyor.

Öğrencilerin konforlu ders çalışabilmeleri için açılan kitap kafelerin okuma salonlarına gelen öğrenciler hem derslerini çalışabiliyor hem de masa tenisi, satranç, langırt gibi eğlenceli aktivitelerle zaman geçiriyor.

Gönüllü öğretmenler nezaretinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz ikramda bulunulurken, öğrenciler ise rahat bir şekilde ders çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Önder İmam Hatipliler Derneği Şırnak Şube Başkanı Sabri Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafeler sayesinde 3 yıl içerisinde binlerce öğrenciyi geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Kafelerin her birinde 4 bine yakın kitap olduğunu kaydeden Akgün, öğrencilere matematik, sosyal bilimler ve Türkçe öğretmenlerinin gönüllü ders verdiğini belirtti.

Ellerinden gelen bütün gayretleri öğrenciler için gösterdiklerini kaydeden Akgün, "Kafeye girmenin tek şartı var, o da kitap okumak. İslam dinimizin ilk emri okudur. Diğer gelişmiş toplumlara baktığımız zaman eğitime özelikle okumaya çok büyük bir önem verdiğini görüyoruz. Eğitimin olmadığı bir yerde gelişmişlik olamaz. Gençlerimizin özellikle madde bağımlılığına ve terör olaylarına bulaşmaması için bu tarz yerlerin olması gerekiyor." dedi.

6. sınıf öğrencisi Esma Erbek de 3 ay önce gelmeye başladığı kafenin okuma salonunun derslerinde büyük mesafe kat etmesini sağladığını dile getirdi.

"Her gün buraya gelerek kitap okuyorum test çözüyorum. Testlerde öğretmenlerim ve ağabeylerim yardımcı oluyor. Takıldığım soruları soruyorum. Burası çok güzel çok seviyorum. Burayı yapanlardan çok teşekkür ediyorum" diyen Erbek, okuma salonunda çeşitli ikramların da yapıldığını ifade etti.

  1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şimşek de evin gürültülü ortamında çalışamadığı için kitap kafedeki okuma salonunu tercih ettiğini dile getirdi.

Öğrenci Filiz Aydın ise kitap okumak için köyden geldiğini kafede ders çalıştığını, kafeye geldikten sonra derslerinin daha iyi olduğunu aktardı.

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