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Öğrenciler protokolü yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

Çankırı’da protokol, zeka oyunlarında öğrencilere yenildi.Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu tarafından organize edilen programda Çankırı protokolü ile öğrenciler bir araya gelerek çeşitli zeka oyunları oynadılar."Beni acımasız bir şekilde yendi"Yapılan programla alakalı olarak açıklamada bulunan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulumuz da zeka oyunları programına davet ettiler.

Öğrenciler protokolü yendi

Çankırı’da protokol, zeka oyunlarında öğrencilere yenildi.
Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu tarafından organize edilen programda Çankırı protokolü ile öğrenciler bir araya gelerek çeşitli zeka oyunları oynadılar.

"Beni acımasız bir şekilde yendi"
Yapılan programla alakalı olarak açıklamada bulunan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulumuz da zeka oyunları programına davet ettiler. Ben de Sude kızımla geldim oynadım ve beni acımasız bir şekilde yendi. Çünkü çok genç taze bir beyin var hazırlanmış ben yaşlanmışım artık. Pratiği kaybetmişim. Sude’ye yenildik ama bundan dolayı hiç üzgün değilim. Sude’nin yenmesinden dolayı çok mutluyum" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Çocuklar oyun çağında hayatı öğreniyorlar aslında. Bizim çocukluğumuzda farklı oyunlar vardı. Şu an farklı zeka oyunları var. Çocuklarımız bu oyunları oynayarak kavrıyorlar. Şuan bir lisemizde de öğretmenlerimiz bu konu ile ilgili kurslar açtı yaygınlaştırıyoruz. Önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir proje ortaya koyacağız. Bu işin içerisinde oyunlarımı ödünç veriyoruz aileleriyle oynuyorlar. Dolayısıyla eğitime katkısı şu şekilde oluyor babayla çocuk vakit geçirmiş oluyor. İlerleyen dönemlerde dahada yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Oynanan oyunlar sonrasında öğrenciler tarafından protokol üyelerine hediye verildi.

Öğrenciler protokolü yendi

Öğrenciler protokolü yendi

Öğrenciler protokolü yendi

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