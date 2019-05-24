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Öğrenciler ünlü sanat eserlerini canlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

İzmir'de, Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencilerinin önemli sanat eserlerini canlandırdığı "Canlı Portreler" adlı sergi açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de öğrenciler tarafından "canlı portreler" sergisi açıldı.

Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri, Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, ünlü ressamlara ait 33 eseri canlandırdı.

Okulun müdürü Aysun Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, serginin, öğrencilerin sanat eserlerini ve sanatçıları tanıması için önemli olduğunu söyledi.

Görsel sanat öğretmeni Zuhal Ekinci ise sergiyi 4'üncü kez açtıklarını dile getirerek, "Çocuklarımıza her yıl bu sanatçıların resimlerini yaptırıyoruz ama unutuluyor. Yaşayınca daha farklı oluyor. Etkinlikle birlikte bu 33 ressamı sadece çocuklar değil yanımıza gelen herkes öğrenmiş oldu." diye konuştu.

Ressam Nuri İyem'in "köylü kadın" tablosunu canlandıran 8'inci sınıf öğrencisi Dudu Nur Kuş da gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.

Ziyaretçilerin canlandırdığı tablo ile ilgili birçok soru sorduğunu ifade eden Kuş, "Bu resmi ben seçtim, çünkü Kurtuluş Savaşı'nda kadınlar da önemli rol aldı. Bunu canlandırarak insanlara resmin hikayesini anlatmak istedim." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan da sergiyi ziyaret ederek, öğrencilerden eserlerle ilgili bilgi aldı.

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Portre sanat

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