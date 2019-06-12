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Öğrenciler ürettiklerinin gelirini afetzedelere bağışlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

Ordu'da ortaokul öğrencileri, okullarında oluşturulan doğal yaşam atölyelerinde ürettikleri gıdaların satışından elde edecekleri geliri, Aybastı ilçesindeki heyelandan etkilenen ailelere verecek - Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş: - "Eğitimin üretim aşamasını gösteren bir çalışmayı öğrencilerimiz gerçekleştirmiş oldu. Öğrencilerimizin toplumla iç içe olmaları, kendilerini ifade etmeleri sağlandı"

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, ürettikleri gıdaların satışından elde edilecek geliri afetzedelere gönderecek.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Doğal Yaşam Atölyeleri" projesi doğrultusunda öğrencilere yönelik çeşitli tarım ve hayvancılık faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kabadüz Merkez Ortaokulu'nda oluşturulan doğal yaşam atölyelerinde öğrenciler, hayvansal ve bitkisel gıdalar üretti. Aileler ile öğretmenlerin de destek olduğu proje kapsamında çocuklar, Altınordu ilçesindeki Tahıl Pazarı mevkisinde oluşturulan stantta bu ürünleri satışa sundu. İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği stantta yufka, erişte, yumurta, pekmez, reçel, peynir çeşitleri ile sebzeler yer alıyor. Satıştan elde edilecek gelir, Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki heyelandan etkilenen halka gönderilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencileri doğayla buluşturduklarını söyledi. Çocukların gelişimine katkı sunan projenin üretim açısından da önemli olduğunu belirten Baş, şöyle devam etti:

"Eğitimin üretim aşamasını gösteren bir çalışmayı öğrencilerimiz gerçekleştirmiş oldu. Öğrencilerimizin toplumla iç içe olmaları, kendilerini ifade etmeleri sağlandı. Ürünlerin ortaya çıkarılmasında da bilfiil görev aldılar ve ortaya bu ürünleri koydular. Bu şekilde eğitimin ekonomiye katkısı sağlandı."

- "Yaptıkları ürünleri satarak ailelerine de katkı sağladılar"

Okul Müdürü Ali Osman Kuru ise öğrencilerin öz güvenlerini artırıcı ve yaşadıkları çevreyi öğretici çalışmalara önem verdiklerini aktardı. Öğrencilere tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin uygulamalı anlatıldığına dikkati çeken Kuru, şunları kaydetti:

"Okulumuzda gruplar kurduk. Bu gruplara pekmez, erişte, reçel, tereyağı, peynir çeşitleri gibi ürünlerin üretimini anlattık. Bununla ilgili velilerimizden, öğretmenlerimizden destek aldık. Velilerimizin de bu konularla ilgili çocuklara bilgiler vermelerini sağladık. Daha sonra okulumuzda atölye kurduk. Bu atölyede çocuklar bu ürünleri yapmaya başladılar. Bunları da çocuklarımız ekonomik değere dönüştürmeye başladı. Yaptıkları ürünleri satarak ailelerine de katkı sağladılar."

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