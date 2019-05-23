Öğrencilerden can dostları için kulübe

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, 52 ortaokul öğrencisi, doğadan topladığı atık malzemelerle yaptığı 30 kulübeyi ve harçlıklarıyla aldığı 30 kilo mamayı hayvan rehabilitasyon merkezine teslim etti.

Beldibi Mahallesi'nde bulunan Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu'nun 52 öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte 'Canlarımızın evi olsun' adlı proje başlattı. Öğrenciler, 1 ay süreyle çevrelerinden topladıkları atık ahşap ve alüminyum malzemelerden öğretmenlerinin desteğiyle çeşitli büyüklüklerde köpek kulübesi yaptı. Kulübelerini boyayıp, süsleyen öğrenciler, üzerlerine isimlerini de yazarak, projelerini tamamladı. Öğrenciler, bugün Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne kulübeleri ile birlikte geldi. Öğrencileri, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, merkez girişinde karşıladı. Öğrenciler, yanlarında getirdikleri 30 kilo kuru mama ve kulübelerini teslim etti. Yetkililerle kulübelerinin önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, daha sonra barınağı gezdi. Rehabilitasyon merkezi hakkında bilgi alarak, personelle kulübeleri yerleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk, öğrencilere çikolata, bisküvi ve meyve suyu ikram etti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Kübra Demirezen, "Bizler evlerimizde oturuyoruz. Niye hayvanların da evleri olmasın, diye düşündük. Projemizi öğretmenlerimize sunduk. 1 aylık süreçte doğaya atılmış malzemelerden köpek kulübelerimizi yaptık. Çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sezin Yılmaz ise "Çocuklarımızın bu projesini hayata geçirmekten dolayı çok mutluyum. Küçük yaşlarda hayvan ve doğaya karşı saygı eğitimleri önemlidir. Bu saygı ve sevgiyi aşılamanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.