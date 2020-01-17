Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup, Suriyeli kardeşlerine karne hediyesi

Haberlerde izlediği bir programda, "botu ve ayakkabısı olmasına rağmen ancak elleri çok üşümüş bir çocuğu" görmesiyle kampanya yapmaya karar verdiklerini kaydeden Şahin, "Ne yapabiliriz diye düşündüm, sınıfta öğrencilerimle bu durumu paylaştım, onlar da 'Öğretmenim biz onlara atkı, bere alalım' dedi." şeklinde konuştu.

Hediyelerin nasıl ulaştırılabileceğini de araştırdıklarını dile getiren Şahin, Umut Ol İnsani Yardım Derneği yöneticisi bir öğrenci velisinin vasıtasıyla bu hediyelerin yerlerine ulaştırılmasına yardımcı olunabileceğinin öğrenildiğini söyledi.

Şahin, "Öğrencilerimiz çok istekli. Paylaşmak hoşlarına gitti. Çocuklara bir şeyler yapabilmek onları çok mutlu etti. Heyecanla ve bir gün içerisinde her şeyi hallettik." diye konuştu.

- Mehmetçiğe mektup

Karne heyecanları yüzlerine yansıyan öğrencilerin, Suriyeli kardeşlerine mektup yazdıklarını ve dua ettiklerini de belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Mektup yazarken aklıma Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize ilk mektubumuzu yazma etkinliği yapmaya karar verdik. Daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize mektup yazma etkinliği yapmıştık. Bu öğrencilerimle de bunu gerçekleştirmek istedim. Süslü kağıtlara ve ay yıldızlı zarflara çocuklar içlerinden gelen duygularını (Mehmetçiğe) yazdı, mektupları da göndereceğiz. Normalde 1. sınıflar okuma bayramı yaparlar, bizim okuma bayramımız bu mektuplarımıza aldığımız cevapları okuduğumuz gün olacak diye düşünüyorum."

Mehmetçiğe mektubunu bugünkü karne gününde sınıfında okuyan öğrencilerden Zeynep, "Sevgili Mehmetçik, biz rahat uyuyalım diye gece gündüz nöbet tutuyorsun, sen bizim için savaşıyorsun, ülkemizi düşmanlardan koruyorsun, Allah da seni korusun. Yardımsever ve cesur bir asker olduğun için seni kutlarım. Senin için dua edeceğim." ifadelerini kullandı.

