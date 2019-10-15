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Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:21 | Son Güncelleme

Antalya'da üniversite öğrencileri, Mehmetçik'e "Barış Pınarı Harekatı" koreografisi oluşturarak destek verdi

Antalya'da üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisiyle Mehmetçik'e destek verdi.

Kentteki üniversite öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisi oluşturdu.

Türk bayrağı ile "Yanınızdayız" yazılı pankart da açan öğrencilerin oluşturduğu görseller beğeni kazandı.

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Antalya Barış Pınarı Harekatı Koreografi mehmetçik

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