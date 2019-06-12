Öğrencilere bilimi sevdiren şenlik

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) koordinasyonunda gerçekleştirilen 1. Üniversite-Okul İş Birliğine Dayalı Bilim ve Sanat Şenlikleri’nde öğrenciler bilimin en eğlenceli halini yaşadılar.

Bursa’da ilk kez düzenlenen Üniversite-Okul İş Birliğine Dayalı Bilim ve Sanat Şenlikleri; BUÜ Eğitim Fakültesi, Emine Örnek Eğitim Kurumları ve Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu’nun ortak katkıları ile gerçekleştirildi. Faaliyete okul öğretmenlerinin yanı sıra BUÜ Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören yaklaşık 50 öğretmen adayı da proje ve tasarımlarla destek verdi. Proje yöneticiliğini Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Dilek Zeren Özer’in üstlendiği şenlikler iki gün boyunca devam etti.

Doç. Dr. Dilek Zeren Özer, “İleriye dönük farklı eğitim ortaklıklarının kurulması sağlanmasına çalıştık. Ayrıca, projeye katkı sağlayan öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik pedagojik alan bilgisi, öğrenme ve yenilenme, bilgi, medya ve teknoloji, hayat ve meslek becerileri gibi 21. yy becerileri ile meslekî tutumlarının gelişimlerini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Projeye ortak olarak katılan okullardaki değerli öğretmenlerin konu alanları ile ilgili farklı fikir ve düşünceleri ilham alabilecekleri, kurumlar arası çift yönlü etkili iletişimin sağlandığı bir ortam oluşturuldu. Kurumsal aidiyet duygularının ve mesleki motivasyonlarının arttırılması amaçlandı” diye konuştu.



