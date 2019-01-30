Öğrencilere uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de öğrencilere uyuşturucu madde sattığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi jandarma bölgesinde gerçekleşti. Bir ihbarı değerlendiren Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurhisar mahallesinde eğitim gören öğrencilere ’Uyuştucu madde sattığı’ iddia edilen Y.K.’yi (27) gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin, yapılan üst aramasında 9 gram genetiği değiştirilmiş esrar (Skunk) ele geçirildi.
Öte yandan Y.K.’nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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