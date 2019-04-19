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Öğrencilerin spor festivali "SPORFEST" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından öğrenciler arasındaki dostluğu sportif etkinliklerle pekiştirmek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen SPORFEST, kortej yürüyüşü ile başladı - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek: - "Öğrencilerimizin bu kaynaşması, kuracakları dostluklar, aralarında yapacakları sportif karşılaşmalar, kültürel faaliyetleri paylaşmaları, önümüzdeki yıllarda da onlara büyük katkı sağlayacaktır"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından öğrenciler arasındaki dostluğu sportif etkinliklerle pekiştirmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen spor festivali "SPORFEST" başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi'nde toplanan yaklaşık 200 kişi, kortej eşliğinde yürüdü.

Ardından etkinlik alanına gelen öğrenci ve öğretim üyeleri, burada sunulan halk oyunları gösterisini izledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki yıldır düzenlenen festivalin hem Sağlık Bilimleri Üniversitesinin İstanbul'daki külliyesinde hem de Gülhane Külliyesi'nde bulunan öğrencilerin kaynaşması açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Gerek, "Öğrencilerimizin bu kaynaşması, kuracakları dostluklar, aralarında yapacakları sportif karşılaşmalar, kültürel faaliyetleri paylaşmaları, önümüzdeki yıllarda da onlara büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Titiz ve detaylı olarak hazırlanan festivalin öğrenciler için unutulmaz bir anı olarak kalacağını belirten Gerek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz eğlenirken, kaynaşırken onlara göre daha yaşlı olan, belki bu kurumun en yaşlılarından birisi olarak buradayım. Bizler de sizlerin bu sevincini görmekten, sizlerle bu sevinci paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah artık geleneksel hale gelebileceğini rahat söyleyeceğiz. Çünkü bu yıl ikincisi. Üçüncüyü yaptıktan sonra geleneksel deme hakkına sahibiz. Bu geleneğin, bu kurum içinde daha da artan bir coşkuyla artmasını diliyorum."

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