Öğrencilerin ürettiği deterjandan 5 milyon liralık ciro

MUHARREM CİN - Kütahya'da geçen yıl sıvı deterjan üretimine başlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl 5 milyon lira ciro hedefliyor.

Vefa Mahallesi'nde 3 yıl önce faaliyetine başlayan okulda döner sermaye yöntemiyle kurulan imalathanede, öğrenciler tarafından "School" markasıyla yaklaşık 100 çeşit sıvı deterjan üretiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu lisenin Türkiye'nin örnek okulları arasında olduğunu söyledi.

Okuldaki deterjan üretimi çalışmalarına değinen Başyiğit, "School markasının tescilini aldık. Okulumuzda üretilen ürünlerimiz Kütahya ve Eskişehir'deki bazı market raflarında yerini aldı. Burada üretilen ürünleri ağırlıklı olarak Türkiye'nin tüm bölgelerinden kamu kurum ve kuruluşları alıyor." dedi.

Okul Müdürü Mustafa Özünlü de geçen yıla göre üretim kapasitesini artırdıklarını söyledi.

Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç hakkında bilgi veren Özünlü, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 700 ton sıvı grubu deterjan üretimi gerçekleştirdik ve bundan yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ciro elde ettik. Bu yıl ise Ar-Ge çalışmalarını geliştirdik. Ürün sayımızı 100'e çıkardık. Bu yılın başından bugüne kadar yaklaşık bin 300 ton üretim gerçekleştirdik ve 3 milyon 500 bin lira civarında da ciro elde ettik. Yıl sonu ise 5 milyon lira ciro hedefliyoruz."