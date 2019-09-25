'Öğrencilerin yüzde 50'si cevap vermişse bu önemli başarı kriteridir

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4’üncü sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen 'Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması' (TMF-ÖBA) sonuçlarını DHA'ya değerlendirdi. Selvi, "Bütün öğrencilerin vasatını aldığımızda öğrencilerin en az yüzde 50’si sorulan şeylerle ilgili net cevaplar verebilmişse bu önemli bir başarı kriteridir" dedi.

Latif Selvi, raporu uzmanlar ile birlikte incelediklerini, değerlendirme yaparken hem artıların hem de eksilerin göz önüne alınması gerektiğini söyledi. MEB'in böyle bir araştırma yapmasının önemine işaret eden Selvi, elde edilen sonuçlarla öğrencilerin okul başarılarının uyumlu olduğunu, bu durumun ölçmede doğru yöntem kullanılmasından kaynaklandığını ifade etti.

'YÜZDE 50’LİK BAŞARIYI KÜÇÜMSEYEN YÖNTEM BİLMİYOR'

'Öğrencilerin yüzde 40’ı Türkçe’de okuduğunu anlamıyor', 'yüzde 50’si matematikte akıl yürütemiyor’ şeklindeki değerlendirmelere karşı çıkan Selvi, "Böyle değerlendirenlerin eğitim ortamını bilmeyen kişiler olduğunu düşünüyorum. Herkes okuduğunu mükemmel şekilde anlar diyemeyiz. Bunların her birisi belli bir eğitim, pratik, yorumlama kabiliyeti gerektiriyor. Yani bir yeterlilik meselesi bu. Özellikle akıl yürütme dediğimiz şey farklı bir muhakeme kabiliyetini ölçüyor. Yani yüzde 50 başarıyı küçümseyen, bu yöntemi bilmiyor demektir. Yapmamız gereken işler var. Ama bütün öğrencilerin vasatını aldığımızda öğrencilerin en az yüzde 50’si sorulan şeylerle ilgili net cevaplar verebilmişse bu önemli bir başarı kriteridir" dedi.