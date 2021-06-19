Öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor

Türkçe’nin Kahoot!'ta en çok kullanılan 10 dil arasında yerini almasıyla Kahoot!, Türkiye piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Geçen yıl Türkiye'den 22 milyonun üzerinde katılımcı, Kahoot! oyunları oynadı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 105'ten fazla artış anlamına geliyor. Ayrıca, kullanıcılar arasında 140 binden fazla öğretmen ve 2 milyondan fazla öğrenci vardı. Türkiye'de 340 binden fazla profesyonel katılımcı ister yerinde ister uzaktan Kahoot! uygulamasını kullanarak iş arkadaşlarıyla öğreniyor, etkileşim kuruyor ve işbirliği yapıyor.

DÜNYA GENELİNDE ÖĞRENME KATILIMI SAĞLAMA

OECD raporuna göre, öğretmenler eğitimde dijital araçlardan faydalanabileceklerine inanıyor. Türkiye'deki öğretmenlerin yüzde 76'sı, öğrencilerin dijital teknoloji yoluyla öğrenimini kuvvetli bir şekilde destekleyebileceğini düşünüyor. Milli Eğitim Bakanlığı da Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi ile çevrimiçi ve sınıf tabanlı deneyimleri harmanlayarak sanal öğrenme ve hibrit öğrenme kapasitesini daha da genişletme hedefini ortaya koyuyor.

Kahoot!, eğitimcilerin hem sınıf ortamında hem de sanal ortamda diledikleri derse, teste veya ödeve ilgi çekici ve eğlenceli unsurlar eklemesini kolaylaştırıyor. Her yaştan öğrenci ve katılımcı, Kahoot! yarışmaları ile kendi hızında oyunlar oynayabilir, arkadaşlarıyla katıldığı çalışma gruplarında motivasyonunu canlı tutabilir ve bilgi kartları ile çalışma modlarından faydalanarak evde öğrenme verimini artırabilir. Arkadaşlar ve aileler, herhangi bir konuya ve yaşa yönelik Kahoot! oyunları keşfederek, oluşturarak ve oynayarak her yerde iletişimde kalabilir. Şirketler ise Kahoot!'u kullanarak çalışanlarını öğrenmeye, interaktif sunumlar oluşturmaya, beyin fırtınası özelliğiyle önemli iş birlikleri yapmaya ve daha fazlasına teşvik edebilir.