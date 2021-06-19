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Öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor

19.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenmeyi tüm dünyada eğlenceli hale getirmeyi hedefleyen Kahoot!, Türkçe dil desteği sunmaya başladı.

Öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor

Türkçe’nin Kahoot!'ta en çok kullanılan 10 dil arasında yerini almasıyla Kahoot!, Türkiye piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Geçen yıl Türkiye'den 22 milyonun üzerinde katılımcı, Kahoot! oyunları oynadı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 105'ten fazla artış anlamına geliyor. Ayrıca, kullanıcılar arasında 140 binden fazla öğretmen ve 2 milyondan fazla öğrenci vardı. Türkiye'de 340 binden fazla profesyonel katılımcı ister yerinde ister uzaktan Kahoot! uygulamasını kullanarak iş arkadaşlarıyla öğreniyor, etkileşim kuruyor ve işbirliği yapıyor.

DÜNYA GENELİNDE ÖĞRENME KATILIMI SAĞLAMA

OECD raporuna göre, öğretmenler eğitimde dijital araçlardan faydalanabileceklerine inanıyor. Türkiye'deki öğretmenlerin yüzde 76'sı, öğrencilerin dijital teknoloji yoluyla öğrenimini kuvvetli bir şekilde destekleyebileceğini düşünüyor. Milli Eğitim Bakanlığı da Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi ile çevrimiçi ve sınıf tabanlı deneyimleri harmanlayarak sanal öğrenme ve hibrit öğrenme kapasitesini daha da genişletme hedefini ortaya koyuyor.

Kahoot!, eğitimcilerin hem sınıf ortamında hem de sanal ortamda diledikleri derse, teste veya ödeve ilgi çekici ve eğlenceli unsurlar eklemesini kolaylaştırıyor. Her yaştan öğrenci ve katılımcı, Kahoot! yarışmaları ile kendi hızında oyunlar oynayabilir, arkadaşlarıyla katıldığı çalışma gruplarında motivasyonunu canlı tutabilir ve bilgi kartları ile çalışma modlarından faydalanarak evde öğrenme verimini artırabilir. Arkadaşlar ve aileler, herhangi bir konuya ve yaşa yönelik Kahoot! oyunları keşfederek, oluşturarak ve oynayarak her yerde iletişimde kalabilir. Şirketler ise Kahoot!'u kullanarak çalışanlarını öğrenmeye, interaktif sunumlar oluşturmaya, beyin fırtınası özelliğiyle önemli iş birlikleri yapmaya ve daha fazlasına teşvik edebilir.

CANLI YARIŞMALARLA HEM EĞLEN HEM ÖĞREN

2013 yılında kullanıma sunulduğundan bu yana Kahoot! sınıf içindeki bir quiz aracından dünya çapında kullanılan, her yaştan ve her yerden katılımcıyı bir arada tutan ve destekleyen bir öğrenme platformuna dönüştü. Artık, kullanıcılar Türkçe dahil 10 dilde Kahoot! uygulamasında geziniyor, kendi hızlarında yarışıyor, Kahoot! öğrenme içeriklerini paylaşıp oynayabiliyor ve internet üzerinden canlı Kahoot! oyunları sunup oynayabiliyor.

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