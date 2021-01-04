Öğretmen atamaları 2021 son durum... Kaç bin öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen adayı son dakika MEB öğretmen atamaları 2021 duyurusu bekliyor. Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamalarda 2021 yılı için yaklaşık 65 bin memur alınacağına dair açıklama yapılmıştı. 2021 yılına girmeden başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı alımlar yapmaya başladı. Binlerce öğretmen adayı bakanlıkların alımları devam ederken MEB öğretmen atamaları ne zaman yapacak, 2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu araştırması yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğretmen atamaları için müjde bekleyen adaylar, başvuruların bir an önce yapılmasını bekliyor. Peki öğretmen atamaları tarihleri ne zaman başlayacak? İşte güncel öğretmen atamaları gelişmeleri...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. Koronavirüsten dolayı online eğitime devam eden öğretmenler, yüz yüze eğitim başladığında okula giderek eğitim veriyordu. Okulda eğitim verildiği süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gelmemesinden dolayı oldukça çok öğretmen açığı bulunuyordu. Sayıştayın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor. Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak merak eden adaylar, dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyor. MEB'den atamalara ilişkin karar geldiğinde haberimizde yer veriyor olacağız.

Peki 2021 yılında kaç bin öğretmen ataması olacak? Hangi branşlardan öğretmen ataması yapılacak?