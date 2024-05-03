Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu! 1 Mayıs'ta polise saldıran 29 kişi yakalandı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim meydanında gösterilere izin verilmemiş, bir grup da Taksim'e yürümek için Saraçhane'de toplanmıştı. Gergin dakikaların yaşandığı Saraçhane'de ise bir grup polise saldırmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o gruptaki 29 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

GEREĞİ YAPILDI - 13 A

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için SARAÇHANE Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı.

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. ❗️

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

GEREĞİ YAPILDI - 13 A



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için SARAÇHANE Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 2️⃣9️⃣ şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı.



Kamera… pic.twitter.com/IvXNAVXEvn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2024







