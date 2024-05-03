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'Dini önder' olduğunu iddia etti: 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu!

03.05.2024 12:03
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Ankara'da kendisini 'dini önder' olarak niteleyen ve güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenilen 52 yaşındaki C.U.'nun 3 yıl önce 13 yaşındaki R.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. R.A., yaşadığı olayı 2 yıl boyunca korktuğu için sakladığı ortaya çıktı. R.A., sonunda ağabeyine yaşanan iğrenç olayı anlattıktan sonra soruşturma başlatıldı fakat kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı alındı.

'Dini önder' olduğunu iddia etti: 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu!

Çevresinde kendisini 'dini önder' olarak tanıtan güzellik merkezi sahibi C.U., iddiaya göre 2021 yılında yanında çalışan güzellik uzmanı kadının evinde misafir olarak kaldığı sırada, o zaman 13 yaşında olan kızı R.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Önce korktuğu için bunu kimseye anlatmayan R.A., 2 yıl sonra 2023 yılında ağabeyine anlattı. R.A.'nın ağabeyi ile birlikte şikayette bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. R.A., soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde cinsel istismar olayını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Ancak olaydan 2 yıl sonra yapılan genital muayenesinde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Savcılık, doktor raporu doğrultusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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EKSİK İNCELEME İTİRAZI

R.A.'nın avukatı Özge İrem Aksu, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde R.A.'nın yaşadıklarını anlattığı ifadesi, anlama, kavrama ve kendisini ifade etme hususlarında gelişim dönemine göre normal düzeyde olduğuna ilişkin pedagog raporu ile birlikte şüphelinin güzellik merkezinde cinsel güç artırıcı ürünler ve iç çamaşırı bulundurduğuna yönelik videolar delil olarak sunuldu.

Savcılık kararından sonra R.A.'nın avukatlığını üstlenen Aksu, "13 yaşındaki bir çocuk anlatamayacağı şeyleri defalarca soruşturma aşamasında dile getirmesine rağmen kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş. Biz yavrumuz için itirazımızı yaptık. 13 yaşında istismara uğrayan bir çocuktan bahsediyoruz. Bu kişi ailenin bir zamanlar yakını. İtirazımız doğrultusunda haklı kararın verileceğini düşünüyoruz. Dosyaya delillerimizi, dinlenmeyen tanıklarımızı, tüm videolarımızı sunduk. 13 yaşındaki bir çocuğun bedenine hiç kimse dokunamaz. Bu noktada biz hukukun gerekeni yapacağını düşünüyoruz. Etrafında birçok kişinin de bu şahıstan zarar gördüğü ve korktuğu için sessiz kaldığı bize iletildi. Evladımızın uğradığı istismarın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

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'YAŞADIKLARIM ÇOK AĞIR'

Şu anda 16 yaşında olan R.A. da savcılığın kararına tepki göstererek, annesinin şüphelinin yanında çalıştığını ve aynı zamanda arkadaşı da olduğunu söyleyerek, "Ben kimseye anlatamadım. Bana 'aramızda sır' dedi. Sonra ağabeyim askerden döndükten sonra ona olanları anlattım. O adamın cezasının verilmesini istiyorum. Yaşadığım şeyler çok ağır. Benim gibi birçok kız çocuğu var. Bu çocuklar da aynı şeyi yaşıyor, susuyorlar çoğunlukla. Onlar da duysun, söylesinler ailelerine" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara
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