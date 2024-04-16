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Öğretmen ataması için gözler Kabine'de! Kararları Erdoğan duyuracak: İran-İsrail gerilimi, enflasyonla mücadele...

16.04.2024 09:36
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Yerel seçimlerin ardından gözler ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına çevrildi. Toplantıda alınan kararları ve masaya yatırılan gelişmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak. Toplantıda öğretmen atamasından enflasyonla, terörle mücadeleye ve İran-İsrail arasındaki gerilime değin birçok konu ele alınacak.

Öğretmen ataması için gözler Kabine'de! Kararları Erdoğan duyuracak: İran-İsrail gerilimi, enflasyonla mücadele...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısında önemli gündem maddeleri bulunuyor. Bunlardan ilkiyse yerel seçim sonuçları.

BAKANLARIN SEÇİM KARNESİ KABİNE'DE

Seçimlerden sonra ilk kez toplanacak kabinede, NTV'de yer alan habere göre, bakanların kendi şehirlerindeki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

İsrail ve İran arasındaki gerilim de kabinenin gündeminde olacak. Türkiye'nin gerilimin daha fazla tırmanmaması için atacağı adımlarla birlikte Gazze'deki son durumun da ele alınacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin insani yardımlarının gözden geçirilmesi de planlamalar arasında yer alıyor.

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ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ KONUŞULACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) güvenlik çemberinin kapatılması için operasyonları sürüyor.

Kabinede son operasyonların ele alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayın son haftasında yapacağı ziyaret öncesi Irak ile ilişkilerin konuşulması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI, ENFLASYONLA MÜCADELE...

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumun da kapsamlı değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

Öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konular için de gözler kabine toplantısında olacak.

ERDOĞAN KARARLARI DUYURACAK

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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