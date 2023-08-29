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Öğretmen çift hayatını kaybetmişti! Eski Karabük Valisi Fuat Gürel hakkındaki iddia gündem oldu: "1 yıldır bulunamayan kayıtlar yeni bulundu çünkü..."

29.08.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundan 14 ay önce Karabük'te feci bir kaza yaşanmış, kavşakta başka bir aracın çarptığı otomobilin içindeki öğretmen çift Behiye ve Salih Portakal oracıkta can vermişti. Eski Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in karıştığı kazayla ilgili gazeteci Fatih Portakal'ın ortaya attığı iddia gündem oldu. Son valiler kararnamesiyle Gürel'in görev yeri değişmişti. Altaylı, MOBESE kayıtlarının da bunun üzerine ortaya çıktığını öne sürdü.

Öğretmen çift hayatını kaybetmişti! Eski Karabük Valisi Fuat Gürel hakkındaki iddia gündem oldu: "1 yıldır bulunamayan kayıtlar yeni bulundu çünkü..."

Karabük'te öğretmen çiftin ölümüne yol açan ve eski Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in karıştığı kazanın kamera kaydının 14 ay sonra ortaya çıktığını öne süren gazeteci Fatih Altaylı, bunun nedenine ilişkin iddiasını "Bir vali rezaleti" başlıklı köşe yazısında dile getirdi.

ÖĞRETMEN ÇİFT KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da meydana gelen kazada Ali Emre Gürel kavşakta diğer otomobile şiddetle çarpmış, öğretmen çift Behiye Portakal ve Salih Portakal yaşamını yitirmişti.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ...

Yazısına "Bu anlatacağım gerçekten bir utanç hikayesidir. Bir kamu görevlisinin, kamu görevinin verdiği gücü kötüye kullanmasıyla yaşanmış bir rezalettir" sözleriyle başlayan Fatih Altaylı şunları kaydetti:

Gece 01:15’te meydana gelen kazanın iki de görgü tanığı vardı. Görgü tanıkları ifadelerinde Ford marka aracın saatte en az 150-180 kilometre saatlik bir süratle kendilerini solladığını ve hızla kavşağa dalarak kazaya sebebiyet verdiğini anlattılar.

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"OLAY ÖRTBAS EDİLDİ, MOBESE KAYITLARI YOK OLDU"

Ancak bu ifadeye rağmen olay örtbas edildi. Kazayı gösteren MOBESE kayıtları yok oldu. Ve tanık ifadelerine rağmen tanıkların “en az 150 kilometre” ile kavşağa girdiğini söyledikleri Ali Emre Gürel değil, kendi yollarında giderken cinayet gibi bir kaza ile hayatlarını kaybeden Portakal çifti suçlu bulundu.

ESKİ VALİ GÜREL HAKKINDAKİ İDDİASI GÜNDEM OLDU

"Kazayı yapıp, iki kişinin ölümüne neden olan Ali Emre Gürel’in babası Fuat Gürel Karabük Valisi idi. Ancak son valiler kararnamesi ile Fuat Gürel valilikten alınıp, mülkiye müfettişliğine atanınca 1 yıldır bulunamayan MOBESE kayıtları bulundu ve kazanın tam da görgü tanıklarının anlattığı gibi meydana geldiği ortaya çıktı."

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Fuat Gürel

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Vali Karabük kaza

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