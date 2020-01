Öğretmen istedi, AFAD yardıma koştu

Erzurum’da bir köy okulundaki öğretmenin öğrencileri için mont ve bot yardımı isteği üzerine harekete geçen AFAD Erzurum İl Başkanlığı ekipleri, minik öğrencileri sevindirdi.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Dağdagül mahallesinde sınıf öğretmenliği yapan Nurdan İpek öğrencilerinin maddi durumundan kaynaklı olarak eskiyen kıyafetlerini değiştirmek için AFAD’ın sosyal medya hesabından yardım istedi. İpek’in isteğini geri çevirmeyen AFAD Erzurum İl Müdürlüğü, Ebu İshak Vakfı ile birlikte köy okulundaki öğrencilere mont ve bot yardımında bulundu.

Down sendromlu miniğin mont ve bot sevinci

Yeni kıyafetlerine kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, sınıfta bulunan down sendromlu 7 yaşındaki Zinnur Çoşkun’un yeni kıyafetlerine kavuşurken yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.

Sınıf öğretmeni Nurdan İpek ise, verilen kıyafetleri öğrencilerine kendi elleriyle giydirdi. Nurdan Öğretmen, AFAD’a isteğini geri çevirmedikleri için çok teşekkür ettiğini ifade ederek, “Daha önce AFAD’ın bu şekilde yardımlar yaptığını duymuştum. Fakat acil olay işlevselliği dolayısıyla yardım kampanyalarına çok fazla katılamadıklarını da biliyorum. Yine de yardım isteğimi sosyal medya üzerinden personellere ulaştırdım. Çağrıma kısa sürede dönüş yaptılar. Benim isteğime kayıtsız kalmadılar” dedi.

AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ise, “Hocamızın sosyal medya üzerinden bize ulaşması sonrası bu talebi kabul ettik. Böyle duyarlı bir öğretmenimiz varsa biz de duyarsız kalamazdık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bize gelen genelgede her hangi bir konuda bizlerden istenen yardımı geri çevirmemiz gerektiğini söylediler. AFAD Başkanlığımızın “kimsesizlerin kimsesi olma” yolunda isteği üzerine bizde talepleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. Bugün öğrencilerimize mont ve bot desteğinde bulunduk. AFAD olarak her zaman bu gibi durumlarda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.