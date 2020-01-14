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  4. Öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalıp satmışlar

Öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalıp satmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

KARS'ta öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalarak sattıkları belirlenen 3 kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta öğretmen lojmanlarının kalorifer peteklerini çalarak sattıkları belirlenen 3 kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay 5 Ocak günü Merkez Mahallesi Rıfat Ağa Sokaktaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin boş bırakılan öğretmen lojmanlarında meydana geldi. Lojmanların kalorifer peteklerinin çalınması üzerine soruşturma başlatan polis, 13 Ocak günü şüpheli olarak A.B., B.A., ve U.C.'yi yakaladı. Polis, gözaltına aldığı şüphelilerin, çaldıkları petekleri hurdacı V.P.'ye sattığını belirledi. Çalıntı kalorifer petekleri okul yetkililerine teslim edilirken, şüpheliler A.B., B.A., ve U.C. bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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