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Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın için en güzel Öğretmenler Günü hediye fikirleri

23.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler Günü hediye fikirleri, 24 Kasım öncesi veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. bu özel günde sevgi ve minnetlerini bir hediye ile ifade etmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Öte yandan çok sayıda vatandaş hazırlık yapmaya başladı. Peki, Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? İşte erkek ve kadın öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirleri...

Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın için en güzel Öğretmenler Günü hediye fikirleri

Öğretmenler Günü hediyesi almak isteyen kişiler alışveriş sitelerinde inceleme yapmadan önce fikir edinmek ve karar vermek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Yaratıcı ve el yapımı hediye fikirleri bu dönemde öne çıkıyor. Peki, Öğretmene ne hediye alınır? İşte en etkileyici Öğretmenler Günü hediye fikirleri...

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ!

Öğretmenler Günü'nde öğretmene sevgilerini simgesel olarak bir hediye ile göstermek isteyen öğrenciler için farklı hediye alternatifleri bulunuyor. Kişiye özel isimli termos, öğretmenler için duvar saati, isimli Oscar Ödülü ve öğretmenlere özel isim baskılı hediye seti bunlardan biri.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

İşte Öğretmenler Günü için alınabilecek hediyeler:

  • İsimli su matarası
  • Özel baskılı bardak altlığı
  • Kişiye özel fincan seti
  • Öğretmenler özel isimli kupa bardak

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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN KADIN ÖĞRETMENLERE ALINABİLECEK HEDİYELER

  • Kokulu çiçek
  • Roman/şiir kitabı
  • Siyah dolma kalem
  • Kalem seti

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • Çikolata
  • Tatlı

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • Kahve
  • Sıcak içecek

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ERKEK ÖĞRETMENLERE ALINABİLECEK HEDİYELER

  • Defter
  • Kolye
  • Saat
  • Takvim

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

  • Hediyelik eşya
  • Kitap Ayracı
  • Kalemlik
  • Not defteri

Öğretmenler Günü hediye fikirleri! Erkek ve kadın öğretmene alınacak en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri

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