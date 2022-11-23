Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve kadın için en güzel Öğretmenler Günü hediye fikirleri

Öğretmenler Günü hediyesi almak isteyen kişiler alışveriş sitelerinde inceleme yapmadan önce fikir edinmek ve karar vermek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Yaratıcı ve el yapımı hediye fikirleri bu dönemde öne çıkıyor. Peki, Öğretmene ne hediye alınır? İşte en etkileyici Öğretmenler Günü hediye fikirleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ!

Öğretmenler Günü'nde öğretmene sevgilerini simgesel olarak bir hediye ile göstermek isteyen öğrenciler için farklı hediye alternatifleri bulunuyor. Kişiye özel isimli termos, öğretmenler için duvar saati, isimli Oscar Ödülü ve öğretmenlere özel isim baskılı hediye seti bunlardan biri.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

İşte Öğretmenler Günü için alınabilecek hediyeler:

İsimli su matarası

Özel baskılı bardak altlığı

Kişiye özel fincan seti

Öğretmenler özel isimli kupa bardak

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN KADIN ÖĞRETMENLERE ALINABİLECEK HEDİYELER

Kokulu çiçek

Roman/şiir kitabı

Siyah dolma kalem

Kalem seti

Çikolata

Tatlı

Kahve

Sıcak içecek

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ERKEK ÖĞRETMENLERE ALINABİLECEK HEDİYELER

Defter

Kolye

Saat

Takvim

Hediyelik eşya

Kitap Ayracı

Kalemlik

Not defteri



