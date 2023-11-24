HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2023: İlkokul ile lise için 1-2-3-4 kıtalık en yeni ve en güzel, duygusal ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2023: İlkokul ile lise için 1-2-3-4 kıtalık en yeni ve en güzel, duygusal ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

24.11.2023 07:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler Günü şiirleri 24 Kasım'da bilhassa öğrencilerin gündemin yer alıyor. alebelerine bilgi birikimini aktaran öğretmenleri onurlandırmak adına 1981 yılından beri kutlanan bu özel günde birçok kişi okudukları şiirlerle onlara sevgisini ifade edecek. 1-2-3-4 kıtalık en yeni ve en güzel, duygusal ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve sözlerini sizler için derledik. İşte, İlkokul, orta okul ve lise için en güzel Öğretmenler Günü şiirleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 2023: İlkokul ile lise için 1-2-3-4 kıtalık en yeni ve en güzel, duygusal ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenler Günü şiirleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" demiştir. İlkokul, ortaokul ve lise için en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel Öğretmenler Günü şiirleri...

EN YENİ VE EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENİM

Ben,
Seni ilk defa
Okul duvarının dışından
Okula gitmezken tanıdım.
Kirli suratım, karışmış saçlarım
Çapaklanmış gözlerimle
Hep sana bakardım.

Anasızlığımın özlemini
Senin çocuklarla ilgilenmenle
Kapardım.

Okula başladığımda,
Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde
Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,
Sıcacık bakışlarınla kurutur
Bana bir kerecik dokunman için
Her türlü yaramazlığı yapardım.

Ben,
Sevdalarımın en büyüğünü
Sana bakarak yaşadım.
Sevgili öğretmenim.

Ana Gibi, Baba Gibi
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin?
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil,Ana gibi
Baba değil,Baba gibi
Öğretmenim bende sevgin
Can içinde bir can gibi

Ragıp Sarı

ÖĞRETMENİME

Bilgi demetleri sun, yine bana,
Yine yalçın dağlar ötesinden gel.
Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,
Yine altın çağlar ötesinden gel.

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,
Tomurcuklar açan yeşil dallardan,
Bahçedeki taze, solmaz güllerden,
Baharlarla bağlar ötesinden gel.

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,
Uzat maviliği şeffaf saraydan
Buketler dererek bize uzaydan,
Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,
Şehitler yatağı topraklarla sen,
Irkıma şen veren bayraklarla sen
Tarihler, otağlar ötesinden gel.

Süleyman Özbek

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK

Kara tahta başında
Başöğretmen Atatürk
Süzülen gözyaşımda
Başöğretmen Atatürk

Düşmanlar gelir dize
Gece çıkar gündüze
Kılavuzdur o bize
Başöğretmen Atatürk

Yokuşları düz eder
Yarınlardan söz eder
Geceyi gündüz eder
Başöğretmen Atatürk

Elsizlere el olur
Dilsizlere dil olur
Has bahçede gül olur
Başöğretmen Atatürk

Okşarken saçımızı
Isıtır içimizi
Doyurur açımızı
Başöğretmen Atatürk

Bilgisizliği yerer
Kalplerden sevgi derer
Bilgilerden taç örer
Başöğretmen Atatürk

Işık saçar geceye
Hayat katar heceye
İlham verir niceye
Başöğretmen Atatürk

Zihni arıdır aydan
Oku fırlatır yaydan
Haber verir uzaydan
Başöğretmen Atatürk

Sanma uyur toprakta
Her gün doğar şafakta
Gölgelenir bayrakta
Başöğretmen Atatürk.

M. Nihat Malkoç

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.

Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenim.

Tarık Orhan

x1

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

x7

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Durum kritik, lütfen yardım edin'Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Durum kritik, lütfen yardım edin'
Düğünü silahlarla basıp dehşet saçtılar! Ölü ve yaralılar varDüğünü silahlarla basıp dehşet saçtılar! Ölü ve yaralılar var
Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel "doodle"Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel "doodle"
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü 24 kasım öğretmenler günü öğretmenler günü şiiri
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat: İntihar etmek istiyorum

Dilan Polat: İntihar etmek istiyorum

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Flaş iddia: O kızın genel başkanlık katında biriyle ilişkisi vardı!

Flaş iddia: O kızın genel başkanlık katında biriyle ilişkisi vardı!

İzmir'de keskin nişancı paniği! O parka gidenleri hedef alıyor: 5 kişi ve 2 köpek vuruldu...

İzmir'de keskin nişancı paniği! O parka gidenleri hedef alıyor: 5 kişi ve 2 köpek vuruldu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den CHP-İYİ Parti ittifakı hakkında kritik mesaj! 'Meral ablam' diyerek yanıtladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den CHP-İYİ Parti ittifakı hakkında kritik mesaj! 'Meral ablam' diyerek yanıtladı

Bakan, depreme Adıyaman'da yakalandı

Bakan, depreme Adıyaman'da yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Milyonlarca ölü fare yolları kapladı! "Kontrolden çıktı"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.