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ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ, bugün okul var mı? Öğretmenler Günü ne zaman, neden kutlanıyor? 1,2 milyona yakın öğretmen için en özel gün!

24.11.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Talebelerine bilgi birikimini aktaran öğretmenleri onurlandırmak adına 1981 yılından beri kutlanan bu özel günde birçok kişi WhatsApp, Twitter, Instagram ve Facebook gibi uygulamalarda paylaşımda bulunacak. Birçok kişi öğretmenine sevgisini ifade edecek. Peki, Öğretmenler günü tatil mi, bugün okul var mı? Öğretmenler Günü ne zaman, neden kutlanıyor?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ, bugün okul var mı? Öğretmenler Günü ne zaman, neden kutlanıyor? 1,2 milyona yakın öğretmen için en özel gün!

Öğretmenler Günü tarihi ve tatil olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" demiştir. İşte 24 Kaasım Öğretmenler Günü hakkında merak edilenler...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Öğretmenler Günü bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

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Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

Günün önemli manşetleri


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