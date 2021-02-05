Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısında hazırladığı 4 aşamalı takvimde öğretmenler, 2'nci grupta yer alıyor. Geçen 14 Ocak'ta başlayan aşı uygulaması, ilk aşamada bulunan 65 yaş üstündekilerle devam devam ediyor. Öğretmenler, ikinci aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı ve cezaevlerinde çalışan kişilerden sonra aşılanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitime geçişle ilgili detayları paylaşırken yaptığı açıklamada öğretmenlerin şubat ayında aşılanması için planlama yapıldığını belirtmişti.

'LİSTEYİ DEĞİŞTİRME KARMAŞAYA NEDEN OLUR'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşılama listesinde değişikliğe gitmenin karmaşaya neden olabileceğini söyledi. DHA'ya konuşan İlhan, "Sayın Milli Eğitim Bakanımız bir liste çalışması yapılacağını söyledi, 2 gün önce biz de söylemiştik. Bir listenin gelmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ilk aşılama grubu devam ediyor. Bu grup bittikten sonra 2'nci gruba geçilecek. İkinci grup içerisinde de öğretmenlerimiz ve öğretim üyelerimiz zaten yer alıyorlar. Bu liste içinde de planlama yapılacak, aşının tedariki ile birlikte hızlı bir şekilde öğretmenlerimizin aşılanması söz konusu olacaktır. Aşının gelmesi ve 65 yaş üzerinin bitmesi ile ilişkili bir konu bu. Birinci grubu bitirmeden ikinci gruba geçmek, listeyi değiştirmek karmaşaya neden olur. İkinci gruba başladığımızda öğretmenlerimizin aşılanması söz konusu olacaktır. Yine öğretmenlerimiz de aile sağlığı merkezlerimizde, özel hastanelerimizde, devlet hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde ücretsiz olarak aşılanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceliklendirme sırası oldukça önemli. Ama listede bir değişiklik yapmak çok güç olur. Çünkü aşıların tedariki, lojistiği, planlaması ona göre yapılıyor. Sıra öğretmenlerimize geldiği zaman, ikinci grup başladığında ona göre planlama yapılacağını bilmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır" diye konuştu.