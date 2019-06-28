HABER

Öğretmenlerden arama ve kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:09 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da öğretmenlerden oluşturulan arama kurtarma ekiplerine eğitim verilerek tatbikat yaptırıldı.

Öğretmenlerden arama ve kurtarma tatbikatı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da öğretmenlerden oluşturulan arama kurtarma ekiplerine eğitim verilerek tatbikat yaptırıldı.
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İl Milli Eğitimi Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, 25 öğretmene, 32 saat süreyle temel afet bilinci ve hafif arama kurtarma eğitimi verildi. Öğretmenlerin tatbikatına AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, eğitmenler ve öğretmenler katıldı.
TATBİKATA ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ DE KATILDI
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık ile kentsel arama ve kurtarmaya yönelik kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, üst katlardan ve kuyudan kurtarma teknikleri, gibi bilgilerin aktarıldığı eğitimlerin ardından tatbikat yaptırıldı. AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Alanı’nda bulunan enkazda arama kurtarma tekniklerinin uygulandığı tatbikatta köpekler de kullanıldı.
'DOĞAL AFETLERDE ÖĞRETMENLERİMİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ'
Eğitimlere katılan öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, arama ve kurtarmada temel bilgilerin edinilmesi gerektiğini ifade etti. Yalçın, "AFAD Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol çerçevesinde öğretmen arkadaşlarımızı eğitime tabi tuttuk. Bu arkadaşlarımız gönüllülük esası ile gelen öğretmenlerimiz. Arama kurtarma çalışmaları yapmaları, bu konuyla ilgili temel bilgileri edinmeleri için buradalar. Doğal afetlerle karşı karşıya kaldığımız anlarda öğretmenlerimizden faydalanmak istiyoruz" dedi.
'ÖĞRETMENLERİMİZ 4 GÜN EĞİTİM ALDI'
Öğretmenlere hafif arama kurtarma eğitiminin verildiğini dile getiren AFAD İL Müdürü Mehmet Buldan ise “Çalışmalara katılan gönüllülerden 25 kişilik öğretmen ekibi seçildi. İki tim oluşturduk bu arkadaşlardan. Bu timdeki arkadaşlara 4 gün boyunca arama kurtarma alanında hafif arama kurtarma olarak adlandırdığımız bilgiler aktarıldı. Bu arkadaşlara hem teorik hem pratik eğitim verildi" diye konuştu.
Konuşmaların ardından eğitim alan 25 öğretmene sertifikaları verildi.

FOTOĞRAFLI

Öğretmenlerden arama ve kurtarma tatbikatıÖğretmenlerden arama ve kurtarma tatbikatıÖğretmenlerden arama ve kurtarma tatbikatıÖğretmenlerden arama ve kurtarma tatbikatı

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna retAYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret
Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kameradaBoğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.