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Öğretmenlerin "yenilikçi öğretim materyalleri" sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:29 | Son Güncelleme

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması sergisi ve ödül töreni, perşembe günü gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretim sürecinde merakı, yaratıcılığı, azmi ve sabrı yansıtan yenilikçi materyal kullanımının teşvik edilmesi amacı ile düzenlediği Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması sergisi ve ödül töreni, perşembe günü yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında öğretmenlerin yenilikçi öğretim materyalleri tasarlayarak, öğretim süreçlerinde kullanmaları hedefiyle düzenlenen Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması sergisi ve ödül töreni perşembe günü gerçekleştirilecek.

Beş farklı kategoriden oluşan yarışma hakkında bilgi veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, günümüzde öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular üzerinde sıkça düşünüldüğünü belirtti.

Yazıcı, bu sebeple materyal tasarımının tek boyutlu ele alınamayacağını ve yarışmanın, materyal tasarım sürecini desteklemeyi amaçladığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Tasarım her şeyden önce öğretim sürecinde azmi, sabrı, merakı ve yaratıcılığı yansıtıyor. Eğitimde yenilikçi materyal tasarımı, bir yanıyla eğitimin nasıl daha iyi olabileceğini hayal etmeyi içeriyor. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamızın, eğitim ortamlarımızdaki materyaller hakkında düşünmeyi sağlarken geleceğin öğrenme biçimlerini de gündemimize dâhil edeceğini umuyoruz. Zaten başvurular da bunu gösteriyor. Hiç şüphesiz bunu başardığımızda yenilikçi eğitim materyalleri tasarımının yolu da açılacak."

Yenilik arayışlarının daima yol bulmayı içerdiğini vurgulayan Yazıcı, yarışmaya çok sayıda şehirden başvuru yapıldığını açıkladı.

Yarışmanın sergisinin perşembe günü saat 10.00'da, ödül töreninin de 18.30'da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım

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