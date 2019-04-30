İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretim sürecinde merakı, yaratıcılığı, azmi ve sabrı yansıtan yenilikçi materyal kullanımının teşvik edilmesi amacı ile düzenlediği Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması sergisi ve ödül töreni, perşembe günü yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında öğretmenlerin yenilikçi öğretim materyalleri tasarlayarak, öğretim süreçlerinde kullanmaları hedefiyle düzenlenen Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması sergisi ve ödül töreni perşembe günü gerçekleştirilecek.

Beş farklı kategoriden oluşan yarışma hakkında bilgi veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, günümüzde öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular üzerinde sıkça düşünüldüğünü belirtti.

Yazıcı, bu sebeple materyal tasarımının tek boyutlu ele alınamayacağını ve yarışmanın, materyal tasarım sürecini desteklemeyi amaçladığını ifade ederek, şunları aktardı: