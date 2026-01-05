Öğretmenliği bıraktı, otobüs şoförlüğüne geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark bünyesinde görev yapan kadın otobüs sürücüler, kent içi ulaşımda aktif rol oynuyor. Belediyenin kadın istihdamına yönelik çalışmaları kapsamında direksiyon başına geçen sürücüler, trafikte olumlu tepkilerle karşılaşıyor.

"ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTIM"

UlaşımPark'ta görevli kadın şoförlerden Ayşen Celep, öğretmenlikten şoförlüğe uzanan hikayesini anlattı. Büyük araçlara ilgisi olduğu için kuruma ilk başvuruyu kendisinin yaptığını belirten Celep, "Tahir Başkanımıza başvurumu kabul edip, istihdam yolu açtığı için minnettarım. Burada hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Kocaeli halkıyla bütünleştik. Bizi çok güzel kabul ettiler. Kadın istihdamının devamı da geliyor. Çocuklar bizimle fotoğraf çektirmek istiyor. Yolculardan kadın erkek fark etmeksizin her kesimden çok güzel dönüşler alıyoruz" dedi.

Celep'in 15 yıl çocuk gelişimi öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

"TRAFİKTE ÇOK FAZLA TEBRİK ALIYORUZ"

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Zeynep Kara da insanlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin sayesinde hayalimdeki mesleği yapıyorum. Tahir Başkanımızın kadın istihdamını her alanda önemsediğini biliyorum ve mesleğimi severek yapıyorum. Trafikte çok fazla tebrik alıyoruz, insanlardan çok güzel geri dönüşler var. Bizden çok memnun olduklarını ve bizimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Biz de çok daha mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"TRAFİĞE UYUM VE GÜZELLİK GETİRDİĞİMİZİ SÖYLÜYORLAR"

Yaklaşık 4 aydır şoförlük yapan Sibel Karademir ise yolcuların otobüse bindiklerinde kadın sürücü görünce önce şaşırdıklarını, daha sonra ise duruma uyum sağlayıp memnuniyetlerini dile getirdiklerini kaydetti. Karademir, "İnsanlar bize daha ılımlı yaklaşıyorlar. Trafiğe uyum ve güzellik getirdiğimizi söylüyorlar. Tepkiler çok güzel. Bunları duyunca biz de çok seviniyoruz ve işimize daha sıkı sarılıyoruz. Yolcular otobüse bindiklerinde bizi görünce önce şaşırıyor sonra bunun çok gurur verici olduğunu söylüyorlar ve biz daha da motive oluyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum, çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIM BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Sürücülerden Yıldız Toso da 3 aydır görev yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Trafikte geri dönüşler çok güzel. Vatandaşlar tarafından çok beğeniliyor ve takdir ediliyorum. Yolcular kadın şoför sayısının daha da artmasını istiyor. İstediğim işi yapıyorum. Çocuklarım da benimle gurur duyuyor."

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır