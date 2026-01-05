KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Kadın Tv

Öğretmenliği bıraktı, otobüs şoförlüğüne geçti

Kocaeli’de toplu taşımada direksiyon başına geçen kadın sürücüler, hem kent ulaşımına değer katıyor hem de ezberleri bozuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın kaptanlar arasında, yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirerek otobüs şoförlüğüne geçen Ayşen Celep de yer alıyor.

Öğretmenliği bıraktı, otobüs şoförlüğüne geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark bünyesinde görev yapan kadın otobüs sürücüler, kent içi ulaşımda aktif rol oynuyor. Belediyenin kadın istihdamına yönelik çalışmaları kapsamında direksiyon başına geçen sürücüler, trafikte olumlu tepkilerle karşılaşıyor.

Öğretmenliği bıraktı, otobüs şoförlüğüne geçti 1

"ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTIM"

UlaşımPark'ta görevli kadın şoförlerden Ayşen Celep, öğretmenlikten şoförlüğe uzanan hikayesini anlattı. Büyük araçlara ilgisi olduğu için kuruma ilk başvuruyu kendisinin yaptığını belirten Celep, "Tahir Başkanımıza başvurumu kabul edip, istihdam yolu açtığı için minnettarım. Burada hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Kocaeli halkıyla bütünleştik. Bizi çok güzel kabul ettiler. Kadın istihdamının devamı da geliyor. Çocuklar bizimle fotoğraf çektirmek istiyor. Yolculardan kadın erkek fark etmeksizin her kesimden çok güzel dönüşler alıyoruz" dedi.
Celep'in 15 yıl çocuk gelişimi öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

Öğretmenliği bıraktı, otobüs şoförlüğüne geçti 2

"TRAFİKTE ÇOK FAZLA TEBRİK ALIYORUZ"

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Zeynep Kara da insanlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin sayesinde hayalimdeki mesleği yapıyorum. Tahir Başkanımızın kadın istihdamını her alanda önemsediğini biliyorum ve mesleğimi severek yapıyorum. Trafikte çok fazla tebrik alıyoruz, insanlardan çok güzel geri dönüşler var. Bizden çok memnun olduklarını ve bizimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Biz de çok daha mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Öğretmenliği bıraktı, otobüs şoförlüğüne geçti 3

"TRAFİĞE UYUM VE GÜZELLİK GETİRDİĞİMİZİ SÖYLÜYORLAR"

Yaklaşık 4 aydır şoförlük yapan Sibel Karademir ise yolcuların otobüse bindiklerinde kadın sürücü görünce önce şaşırdıklarını, daha sonra ise duruma uyum sağlayıp memnuniyetlerini dile getirdiklerini kaydetti. Karademir, "İnsanlar bize daha ılımlı yaklaşıyorlar. Trafiğe uyum ve güzellik getirdiğimizi söylüyorlar. Tepkiler çok güzel. Bunları duyunca biz de çok seviniyoruz ve işimize daha sıkı sarılıyoruz. Yolcular otobüse bindiklerinde bizi görünce önce şaşırıyor sonra bunun çok gurur verici olduğunu söylüyorlar ve biz daha da motive oluyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum, çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Öğretmenliği bıraktı, otobüs şoförlüğüne geçti 4

"ÇOCUKLARIM BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Sürücülerden Yıldız Toso da 3 aydır görev yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Trafikte geri dönüşler çok güzel. Vatandaşlar tarafından çok beğeniliyor ve takdir ediliyorum. Yolcular kadın şoför sayısının daha da artmasını istiyor. İstediğim işi yapıyorum. Çocuklarım da benimle gurur duyuyor."

Öğretmenliği bıraktı, otobüs şoförlüğüne geçti 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
05 Ocak 2026: Bu hafta burçları neler bekliyor?05 Ocak 2026: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Gündüz temizlik işçisi, akşam sahnenin parlayan yıldızı!Gündüz temizlik işçisi, akşam sahnenin parlayan yıldızı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Şoför Kocaeli otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.