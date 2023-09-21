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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı kılavuzu 2023: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri nedir?

21.09.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. ÖKBYS sınav giriş belgeleri ise 13 Kasım 2023 tarihinde bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuru tarihleri nedir? İşte detaylar...

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı kılavuzu 2023: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri nedir?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu MEB'in internet sitesinde yayımlandı. Bahsi geçen kılavuzda sınavın uygulanmasına ilişkin esaslar bulunuyor. İşte, 2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ile ilgili merak edilenler...

Uzman öğretmen

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav saat 10.00'da başlayacak.

Uzman öğretmen

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE KADAR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuru ücreti 530 TL olarak açıklandı.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvurusu için 530 TL'lik başvuru ücretinin 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; MEB'in adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatırılması gerekecek.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI ÜCRET ÖDEME EKRANI

Uzman öğretmen

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav giriş belgesi 13 Kasım 2023 tarihinde MEB'in internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

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