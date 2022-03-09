OGS HGS değişimi nasıl yapılır? OGS ücretleri iade edilecek mi?

Karayolları tarafından yapılan açıklamaya göre otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. 31 Mart’tan itibaren geçiş ücreti sadece HGS üzerinden yapılacak. Peki OGS HGS değişimi nasıl yapılır?

OGS HGS DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir.Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

HGS NASIL ALINIR?

HGS'ler PTT'den ve bankalardan temin edilebilir. Bireysel başvurularda kimlik, ruhsat veya ruhsat fotokosiyle PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapılabilir. Kurum üzerine alınacak ürün veya ürünler için Temsil Belgesi, araç ruhsatları veya ruhsat fotokopileri ile başvuru yapılabilir. Kiralık araçlar için yukardaki belgelere ek olarak sözleşmelerle birlikte PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapabilirsiniz.

OGS kullanıcıları aynı bankada HGS hesabı açtırırlarsa depozito bedelleri ile HGS etiket bedeli ve teminat bedeli üzerinden mahsuplaşma yapılacak. ‘OGS Kullanıcısı Vatandaşlarımızın HSG Etiketiği Ücretsiz Almak için Takip Etmesi Gereken Adımlar’ başlığıyla yayınlanan duyuruya göre OGS kullanıcıları öncelikle 31 Mart’tan önce cihazı aldıkları bankaya başvuracak. İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açtıracaklar. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücretleri, kapatılacak olan OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek. Bu tahsilattan sonra halen hesabında parası kalanların bakiyeleri kişinin banka hesabına/kredi kartına iade edilecek. İade işlemleri cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak. OGS cihazını HGS etiketiyle değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek kalmayacak. 31 Mart’a kadar kapatılmamış tüm OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

