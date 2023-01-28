Oğulcan Engin'in sevgilisi Miray Daner'den şaşırtan gerçek! Sonunda diplomasını aldı

Yedi yaşında oyunculuk kariyerine başlayan ve rol aldığı dizilerle adından söz ettirmeyi başaran Miray Daner, setlerden fırsat bulup eğitimine devam edemedi. Daner, setlerden okula devam edemeyince lisede devamsızlıktan kaldı. En azından lise mezunu olabilmek için yedi yıl önce akşam lisesine kayıt yaptıran güzel oyuncu sonunda diplomasını aldı.

LİSEYİ BİTİRDİ

1999 doğumlu olan Miray Daner, daha küçük yaşlarda oyunculuğa başladı. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, setlerden fırsat bulup eğitim hayatına devam edemedi ve lisede devamsızlıktan kaldı.

Danar, en azından lise mezunu olabilmek için yedi yıl önce akşam lisesine kayıt yaptırdı ve onu da oldukça ihmal etti.

Posta Gazetesi'nden Kamil Sümer'in haberine göre; Miray Daner nihayet tüm derslerini verip 24 yaşında lise mezunu oldu. Güzel oyuncu şimdi ise üniversiteye hazırlanıyor.

