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Oğuz Atay, doğduğu ilçede anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 19:16 | Son Güncelleme

 TÜRK edebiyatının unutulmaz öykü ve oyun yazarı Oğuz Atay, 85'inci doğum gününde, doğduğu Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde anıldı.

Oğuz Atay, doğduğu ilçede anıldı

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- TÜRK edebiyatının unutulmaz öykü ve oyun yazarı Oğuz Atay, 85'inci doğum gününde, doğduğu Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde anıldı.
İnebolu'da 1934 yılında dünyaya gelen ve 43 yıllık yaşamında Türk edebiyatına damga vuran çok sayıda eser bırakan Oğuz Atay, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği etkinlikle anıldı. Düzenlenen etkinliğe İnebolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Akça, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Ankara İnebolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte belediye önündeki Oğuz Atay büstüne çiçek bırakıldı. Ardından Belediye Sinema ve Konferans Salonu'nda panel düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Samet Azap'ın moderatörlük yaptığı panelde panelistler Dr. Ali Osman Abdürrezzak, Dr. M. Onur Hasdedeoğlu ve Yazar Ali Turgay Karayel, Oğuz Atay'ın eserlerinde hayat algısı, edebi kişiliği, öykücülüğü ve eserleri hakkında bilgiler verdi.
'YA ÇAĞDAŞ BİR TOPLUM OLURUZ YA DA AFGANİSTAN GİBİ OLURUZ'
İnebolu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan İlyasoğlu konuşmasında, "İnebolu Kültür ve Sanat Derneğimizi toplumsal değerlerimize, sanatçılarımıza, yazar ve şairlerimize sahip çıkmak için tiyatro, müzik dinletisi gibi sosyal etkinlikler yapmak için kurduk. Kardeşçe, hoşgörü içinde insanca yaşamak için bu etkinliklere ihtiyacımız var. Ya çağdaş bir toplum oluruz ya da Afganistan gibi oluruz. Bu dönem yeni tiyatro, müzik ve şiir dinletisi çalışmalarımız başlıyor. Bu etkinliğimizin düzenlenmesinden davetimizi kabul eden Kastamonu Üniversitesinin değerli öğretim üyeleri hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Panel sonrası Mustafa Kemal Paşa Caddesi Oğuz Atay Sokak'taki Oğuz Atay'ın doğduğu eve ziyaret gerçekleştirildi.

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Oğuz Atay, doğduğu ilçede anıldıOğuz Atay, doğduğu ilçede anıldıOğuz Atay, doğduğu ilçede anıldı

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