Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci de kazada hayatını kaybetmişti! O kamyon şoförü için karar

Kaza, 11 Mart pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi. Bu sırada aynı yöne ilerleyen, S.İ.'nin kullandığı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci'ya çarptı. Kamyon, 100 metre ilerde dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Anıl Aci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü 32 yaşındaki S.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan'da yaşanan kazada annesiyle ABD'ye kaçan T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, S.İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi. Rapor doğrultusunda tekrar gözaltına alınarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 YIL 6 YIL HAPİS CEZASI İLE TAHLİYE KARARI

Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Silivri 5.Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Mahkeme ilk duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, sanık S.İ.'nin cezasında indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla tahliyesine karar verdi. Öte yandan mahkeme sanığın ehliyetine 9 ay süre ile el konularak yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





