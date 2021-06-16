Oğuzhan Asiltürk'ten Saadet Partisi'ne kongre çağrısı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, parti yönetimine bayrak açtı.
Sosyal medya üzerinden attığı 53 tweet'le kongreye gidilmesi çağrısı yapan Asiltürk, ''Milli Görüş'ün partisini, diğer partilerden ayıran ahlaki ve manevi değerlere bağlılığıdır buna dikkat etmezsek yok oluruz'' dedi.
Oğuzhan Asiltürk, açıklamalarını sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı.
53 tweet atan Asiltürk özetle şu ifadeleri kullandı:
''Önümüzde, şu anda tarihi belli olmayan bir genel seçim var. Bu seçimde başarılı olmak için sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak.''
Partiyi yönetenlerin sadece iktidarı eleştirdiklerini söyleyen Asiltürk, ''Maddi ihtiyaçları da dikkate alacağız ama hedefimiz, toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirme çalışması olmalıdır" dedi.
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Asiltürk'e yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.
Aydın, partinin ortaya koyduğu duruşun geniş çevrelerce takdir edildiğini belirterek "Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir. Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır" dedi.
Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu. Türk siyasetçi, eski T.C. İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.