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Oğuzhan Koç ayakkabısıyla dalga geçildi diye ateş püskürdü! Sözleri tepki çekti

16.06.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile evliliği kısa süren Oğuzhan Koç makyajlı halinden sonra ayakkabısıyla gündem oldu. Oğuzhan Koç sosyal medyada aktif olan fenomen Gossippasta'yı hedef alıp ağır sözler kullanınca ise tepki çekti.

Oğuzhan Koç ayakkabısıyla dalga geçildi diye ateş püskürdü! Sözleri tepki çekti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile evliliği 5 ay süren Oğuzhan Koç son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlere "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim. Beni takip etmeyin, sorularınızı cevaplamayacağım" diyerek çıkışan Koç son olarak ayakkabılarıyla gündeme geldi.

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İlginç ayakkabıları fenomen gossippasta tarafından paylaşılan Oğuzhan Koç ateş püskürdü.

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Koç kendisiyle dalga geçildiği için kızarak "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" dedi.

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Ekran Alıntısı
Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. Oğuzhan Koç'un bu tavrı ve sinirine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcılarından gossippasta'ya destek mesajı yağdı.

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Oğuzhan Koç Oyuncu

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