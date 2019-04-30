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OHAL Komisyonu İngilizce faaliyet raporu yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun yaptığı çalışmaların ve karar verme sürecine dair tüm işlemlerinin yer aldığı raporun İngilizcesi yayımlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun, göreve başladığından bu yana yaptığı çalışmaların ve karar verme sürecine dair tüm işlemlerinin yer aldığı raporun İngilizcesinin yayımlandığı bildirildi.

OHAL Komisyonundan yapılan açıklamada, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları inceleyip karara bağlamak üzere kurulan komisyonun, bir yıllık sürecin ardından 126 bin başvuru dosyasının yarısından fazlası hakkında karar verdiği hatırlatıldı.

İngilizce yayımlanan faaliyet raporunda, veri analiz sisteminden karar örneklerine, KHK'ler ile tesis edilen tedbir işlemi bilgilerinden kararlara ilişkin istatistiki verilere kadar tüm Komisyon faaliyetlerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, raporun tamamına "https://soe.tccb.gov.tr/" internet adresinden erişilebileceği belirtildi.

Açıklamada, rapor aracılığıyla komisyonun çalışmaları hakkında uluslararası kamuoyuna kapsamlı bir şekilde bilgi verilmesinin amaçlandığı, bu doğrultuda raporun uluslararası kuruluşlar, büyükelçilikler ve yabancı medya temsilcileriyle de paylaşılacağı kaydedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) iç hukuk yolu olarak adres gösterdiği OHAL Komisyonunun, göreve başladığı günden bu yana birçok Avrupalı heyeti ağırladığı bildirilen açıklamada, aralarında AİHM ve Avrupa Konseyi üst düzey heyetleri, Avrupa Komisyonu İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyetlerin bulunduğu yetkililerin komisyonun faaliyetlerini şeffaflıkla yerinde gördükleri ve çalışmaları memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.

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OHAL Komisyonu İngilizce faaliyet raporu

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