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Ohal ne zaman bitecek, hangi illerde ilan edildi? İşte Ohal ilan edilen iller ve bitiş tarihi

27.02.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremleri sonrasında afet yaşanan bölgelerde Ohal ilan edilmişti. Kararın ardından vatandaşlar 'Ohal ne zaman bitecek, Ohal bölgesi olan iller' gibi konuları araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede 3 ay süreyle ilan edildiğini açıklamıştı. Peki Ohal ne zaman bitecek, hangi illerde ilan edildi? İşte Ohal ilan edilen iller ve bitiş tarihi...

Ohal ne zaman bitecek, hangi illerde ilan edildi? İşte Ohal ilan edilen iller ve bitiş tarihi

Ohal ilan edilen deprem bölgesiyle ilgili yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar ohal durumunun ne zaman biteceğini ve hangi illerin ohal kapsamında olduğunu araştırıyorlar. Bölge ile ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada OHAL süresince işten çıkarma yasağı uygulanacağını da duyurmuştu. Peki Ohal ne zaman bitecek, hangi illerde ilan edildi? İşte ayrıntılar...

OHAL NEDİR, OHAN NE ZAMAN BİTECEK?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen illerde 3 ay süre ile Ohal ilan edildiğini açıklamıştı. Tarihlerde bir değişikliğe gidilmez ya da Ohal durumu uzatılmaz ise deprem bölgelerinde ilan edilan Ohal, Mayıs ayının başında bitecek.

ELAZIĞ OHAL İLAN EDİLDİ Mİ, OHAL İLAN EDİLEN İLLER NELER?

Elazığ, ilk etapta afet bölgesi olarak kabyl edilmemiştir. Daha sonra Elazığ'da da devamlı olarak depremlerin yaşanmasıyla bu il de Ohal ilan edilen iller kapsamına alındı.

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7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 il Ohal kapsamına alındı. Bu iller şu şekilde;

Kahramanmaraş
Malatya
Hatay
Gaziantep
Adıyaman
Diyarbakır
Adana
Osmaniye
Kilis
Şanlıurfa
Elazığ

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