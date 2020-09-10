Oje sürdükten 10 saat sonra bakın vücudunuzda neler oluyor?

Bazı tırnak bakımı kozmetik ürünlerinde sağlığınıza ciddi zararları dokunabilecek maddeler kullanılır.

Toluen: Tırnaklara pürüzsüz bir görünüm vermeyi sağlayan ve pigmenti koruyan bir çözücüdür. Toluen merkezi sinir sistemini etkileyebilir ve üreme bozukluklarına neden olabilir. Baş ağrısı, halsizlik, bayılma ve bulantı, oje kullanmanın olası sonuçlarından sadece birkaçıdır.

Formaldehit: Ojenin depolama ömrünü artırmaya yardımcı olan renksiz bir gazdır. Alerjiden muzdaripseniz, ormaldehit ile temas, egazama ve olası kimyasal yanıklara neden olabilir. Daha şiddetli durumlarda, kalp ritmi bozuklukları ve kanseri tetikleyebilir.

Dibutil ftalat: Bir koku olarak kullanılmaktadır. Bu tehlikeli bileşenin varlığı, endokrin hastalıkları, jinekolojik hastalıklar ve solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.

Bilim insanlarının 24 kadından oluşan bir grup üzerinde yaptıkları araştırmaya göre, katılımcıların çoğunda, oje sürdükten 6 saat sonra, metabolizma sürecinde oluşan trifenil fosfat türevi difenil fosfat seviyelerinin yükseldiği görüldü. Deneyin başlamasının üzerinden 10 saat geçtikten sonra ise, tüm katılımcıların vücutlarındaki difenil fosfat seviyeleri normalin 7 katına kadar yükseldi. Sonuçlar endişe verici!