Ojenin daha kalıcı olmasını sağlama aslında çok kolay! Sadece 5 adımda...

Manikürünün mümkün olduğunca uzun süre dayanması, her kadının hayalidir. Maalesef bu hayal her zaman gerçekleşmeyebilir. Bazen, çok sevdiğiniz bir ojeyi, sırf kalıcı olmadığı için fazla kullanıp erken bitirebilirsiniz. Bazen de kuaförde sürdürdüğünüz, o rengi muhteşem oje iki günde soyulur ve aynı renk tonuna bir daha asla rastlayamazsınız. Bu gibi talihsiz durumları engellemenin en iyi yolu ise, ojenin kalıcılığını arttırmaktan geçer. Peki bunu nasıl mı yapacaksınız? İşte cevabı!

1. TIRNAK GÜÇLENDİRİCİ KULLANIN

Güçlü ve sağlıklı tırnaklara sürülen ojeler, daha uzun ömürlü olur. Tırnak sağlığınızı iyileştirmenin en güvenilir yöntemlerinden biri ise tırnak güçlendirici kullanmak olacaktır. İki manikür arasında, tırnaklarınızı birkaç gün ojesiz bırakıp, oje yerine tırnak güçlendirici kullanın. Böylelikle hem tırnaklarınızın kırılma riski azalır hem de ojeniz daha kalıcı bir hal alır.

2. DOĞRU TIRNAK BAZINI KULLANIN

Bazılarınız unutmuş olabilir diye hatırlatalım, tırnak bazı, ojeden önce tırnağa sürülen koruyucu katmana verilen addır ve her manikürden önce sürülmesi gerekir. Çünkü tırnak bazı, tırnağınızı ojenin zararlı etkenlerinden korumanın yanı sıra, sürdüğünüz ojenin tırnağınıza daha rahat tutunmasını sağlar. Ancak her tırnak bazı her tırnak yapısına uygun değildir. Bu yüzden işe, tırnak yapınız hakkında bilgi edinmek ve ona uygun tırnak bazlarından birini satın almakla başlamanızda fayda vardır.