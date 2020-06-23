Ojenin Evde Çok İşe Yarayacak 10 Kullanım Yeri

Sadece tırnaklarınızı renklendirmekle kalmaz, daha birçok farklı alanda da işinize yarayabilir ojeleriniz. Özellikle evde karşılaştığınız küçük problemler için bazen hayat kurtarıcı olabilirler. İşte ojenin evde çok işe yarayacak 10 kullanım yeri! 1. İşaretlemek için oje Özellikle her kullandığınızda yeni baştan ayar yapmanız gereken objeler için oje kullanmak çok iyi bir alternatiftir. Örneğin; duşa girdiğinizde suyun ısısını ayarlamak duş alma sürenizi dahi geçecek kadar uzun mu sürüyor? Çözümünü oje yardımıyla bulabilirsiniz. Şöyle ki; musluğunuzun istediğiniz ısıda su verecek şekilde bir kez ayarlıyorsunuz ve o noktaya istediğiniz renkte bir ojeyle işaret bırakıyorsunuz. Bundan sonra her duşa girdiğinizde ayrıca vakit kaybetmeye gerek yok. 2. Objeleri birbirinden ayırmak için oje Siz de evdekilerin kendi eşyası yerine benzediği veya tıpatıp aynı olduğu için sizinkileri kullanmasından bıktınız mı? Hele o sürekli sahibi değişen şarj aletleri. Evde aynı üründen birden fazla kişide varsa ve karıştırıyorsanız, kendinizinkinin üzerine oje yardımıyla bir işaret koyarak bir daha karışmamasını sağlayabilirsiniz. Gülen surat gibi ifadeler çizerek bu işlemi daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Artık kimse sizin eşyanıza sahip çıkamayacak.

3. Kaçan çoraplar için oje Olur olmadık yerlerde kaçan ve sizi zor durumda bırakan çoraplarınıza bir ders vermenin zamanı geldi. Evet halihazırda kaçmış olan bölge için çok faydası olmayacaktır ama kaçar kaçmaz farkettiyseniz, yırtığın daha da büyümemesi için kaçan yerin iki ucuna şeffaf renk veya çorabınız ne renkse o renkte oje sürerek bu durumdan kurtulabilirsiniz. 4. Suya dayanıklı kibritler için oje Öyle bir kibrit düşünün ki ıslansın ama yine de yanıcı özelliğinden bir şey kaybetmesin. İşte bu ancak ojeyle mümkün olabilir. Şeffaf renkteki ojenizi alıyorsunuz ve kibritlerin ucuna güzelce sürüyorsunuz. Kibritleriniz bundan böyle nemden veya herhangi başka bir sebepten ıslansa dahi aynı şekilde yanmaya devam edecektir. 5. Dayanıklı vidalar için oje Vidaların zaman zaman gevşemesi canınızı sıkıyor olabilir. Bu gibi durumlarda vidayı sıktıktan sonra üstüne süreceğiniz oje vidanın dayanıklılığını arttırıp eski gücüne kavuşmazını sağlar. Dilerseniz bu işlemi yaparken her vida için farklı renkte oje kullanarak renkli bir görüntü yakalayabilirsiniz. 6. Ayakkabı bağcığınız için oje Ayakkabılarınız bir süre giyildikten sonra maalesef deforme olur. Bağcıklı ayakkabılarda bir deforme olma şekli de bağckların ucundaki koruyucuların çıkması ve bağcığınızın zamanla püskül püskül olarak kötü bir görüntü meydana getirmesidir. Bunu önlemek için uçtaki koruyucu düştüğünde yapmanız gereken şey hemen bir oje alıp püskülleşmeye başlamış kısmı güzelce boyayıp kurutmak olmalı.

7. İmitasyon takılarınız için oje İmitasyon takıların hiçbir zaman ilk alındığı andaki gibi parlak durmadığı ve hemen renk değiştirdiği, hatta ve hatta cilde farklı renkler bıraktığı her kadın tarafından deneyimlenen bir gerçek. İşte tam da bunun önüne geçmek ve sahte mücevherlerinizi aynı orijinali gibi parlak bir şekilde muhafaza etmek için şeffaf renkteki ojeyi takılarınıza sürebilirsiniz. Sonuç gerçekten inanılmaz olacak. 8. İğneden ipi geçirmek için oje İğneden ipi geçirmek tek seferde yapılacak iş değil. Kimi zaman dikme işleminden dahi daha uzun sürdüğü veya pes ettirip dikmekten vazgeçirdiği bile olmuştur. Ancak ipin ucuna birazcık şeffaf oje damlatıp da denediğinizde göreceksiniz ki bu zamana kadar boşuna vakit kaybetmişsiniz. 9. Objeleri onarmak için oje Bazen çok sevdiğiniz bir eşyanızın bir yeri çizilir de ne atacak kadar kötü ne de tekrar kullanacak kadar iyi durumda olduğunu düşünür ve onunla ne yapacağınızı bilemezsiniz ya, işte bu gibi durumlarda eşyanız ne renkse o renkte ojeyle çizilen yerleri kapatabilir, hatta dilerseniz farklı renkteki ojelerle yaratıcılığınızı kullanarak onu geri dönüştürebilirsiniz.