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OKA, coğrafi işaretli ürünler konusundaki ihtiyaçları belirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:31 | Son Güncelleme

Ortak Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde, bölgesinde coğrafi işaretli ürünler konusuna dair sorunları ortaya koymak üzere arama çalıştayları düzenledi.Ajans 2018 yılında bölgesinde menşe adı ve mahreç işareti alarak tescillenmiş yirmi bir adet ürüne ait bilgilerin yer aldığı bir katalog oluşturdu.

OKA, coğrafi işaretli ürünler konusundaki ihtiyaçları belirledi

Ortak Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde, bölgesinde coğrafi işaretli ürünler konusuna dair sorunları ortaya koymak üzere arama çalıştayları düzenledi.
Ajans 2018 yılında bölgesinde menşe adı ve mahreç işareti alarak tescillenmiş yirmi bir adet ürüne ait bilgilerin yer aldığı bir katalog oluşturdu. Katalog ile TR83 Bölgesi’nin yöreye özgü ürünler bakımından zengin bir bölge olduğu ve bölgeyi oluşturan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin her birinin kendine has ürünlerinin olduğu değerlendirildi. Coğrafi işaretli ürünler ile ilgili yapılan arka plan çalışması, uzman görüşlerinin incelenmesi ve Samsun Gıda Fuarı’nda kamu beğenisine sunulan kataloğun yoğun ilgi toplaması, coğrafi işaretli ürünlerin TR83 Bölgesi’nde kırsal kalkınmanın hız kazanabilmesi için bir fırsat olduğunu gösterdi. Bu nedenle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik bir değere dönüşebilmesi, etkin bir şekilde pazarlanabilmesi üzerinde çalışma kararı aldı.
Bu kapsamda önemli bir pazar değeri olan ve yerel hareketlerin teşvikini sağlayarak kırsal kalkınmaya aracılık eden bir olgu olması bağlamında coğrafi işaretli ürünlerin turizme ilişkin hedeflere de katkı sağlayacak boyutta bilinirliğinin ve erişilebilirliğinin arttırılması için 2019 yılında bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek.
İlk olarak, TR83 Bölgesi’nde coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılması, coğrafi işaretli ürünler konusunda ilgili kurumların ve yerel halkın bilgi birikiminin artırılması ve coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması konularında paydaşlarının fikrini almak amacı ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta çalıştaylar düzenlendi.
Ajans Yatırım Destek Ofisleri ve Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi işbirliğinde 6-7-8 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen çalıştaylara akademisyenler, araştırmacılar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, bu alanda faaliyetleri ve çalışmaları olan uzman ve girişimciler katıldı. Toplam 73 kişinin katıldığı çalıştaylara, Antalya Ticaret Borsası Coğrafi İşaret Danışmanı Dr. Hayriye Rana Demirer ile YÖREX Proje Koordinatörü Burçin Yeşiltepe de bilgi ve deneyimleri ile katkı verdi.
Çalıştaylarda ürün-üretim süreci, örgütlenme, turizm-tanıtım-pazarlama boyutlarında 3 farklı tema ile gerçekleştirilen grup çalışmalarıyla, coğrafi işaretli ürünlere dair bölgedeki ihtiyaçlar ortaya konuldu. Belirlenen bu ihtiyaçlar OKA tarafından derlenerek Nisan ayında yapılması planlanan ulusal çaplı “Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretlerin Pazarlanması” konulu konferansta “sosyal girişim” yaklaşımı ile detaylı bir şekilde ele alınıp, çıktıları kamuoyu ile paylaşılacak.

OKA, coğrafi işaretli ürünler konusundaki ihtiyaçları belirledi

OKA, coğrafi işaretli ürünler konusundaki ihtiyaçları belirledi

OKA, coğrafi işaretli ürünler konusundaki ihtiyaçları belirledi

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