Okaliptus nedir, faydaları nelerdir?

Uzun yıllar boyunca süregelen insanlık tarihinde okaliptus bitkisinin faydalarından sık sık yararlanılmıştır. Sıcak iklime sahip ve denize kıyısı olan yerlerde sık sık rastlanılan bu bitki, insanlığa adeta mucizeleriyle gönderilmiş bir hediyedir. Pek çok kozmetik üründe ve tıbbi merhemlerde de sıkça kullanılan okaliptus bitkisinin onarıcı içeriği insanlığı etkisi altına almaya devam ediyor. Okaliptus Nedir? Avustralya Kıtası’nın %75-80'lik kısmını kaplayan okaliptus bitkisi, ayak boyu çalılardan devasa ağaçlara kadar uzanabilen bir bitki türüdür. Koskoca bir kıtayı kaplayan ve yaklaşık 700 adet türünün olduğu bilinen bu bitki, ilkbahar ve yaz aylarında ülkeye o muhteşem kokusunu bırakmasıyla da ünlüdür. Avusturya Aborjinlerinin çok uzun yıllık tarihinde daima var olan Okaliptüs, yenilebilir kökleriyle halkın yiyeceği olurken yağı çıkarılabilen çiçeği ile de yiyeceklere tat katmıştır. Buna ek olarak büyük okaliptus ağaçlarının bünyesinde topladığı yağmur suları kurak geçen zamanlarda halkın su ihtiyacını da karşılamasıyla ünlüdür. Aborjinlerin okaliptus yağı ve ezilmiş çiçekleriyle merhemler yapmaları, yara ve yanıkların üzerine sürerek tedavi gerçekleştirmeleri de tarih sayfalarında yer alan diğer bilgiler arasındadır.

Okaliptus Nerede Bulunur? “Okaliptus nerede bulunur?” sorusuna cevap vermek oldukça kolaydır. Okaliptus bitkisi Avustralya Kıtası’nın büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Buna ek olarak sıcak ve denize/okyanusa kıyısı olan ülkelerde de görülür. Fas, Portekiz, Brezilya, İspanya Türkiye gibi ülkelerde sıklıkla görülmektedir. Okaliptus Toplanma Zamanı Okatliptus bitkisi ister çalılık halinde bulunsun isterse ağaç halinde hiçbir zaman yaprağını dökmez. Bu sebeple her mevsim, okaliptus toplanma mevsimi olmaya açıktır. Fakat içeriğinde bulunan çeşitli yağların kaybolmaması açısından Mayıs ve Eylül ayları arasında toplanması önerilir. Okaliptusun Kullanım Alanları Okaliptusun kullanım alanları oldukça geniştir. İnsanlık tarihinde milyarlarca kişinin kolay şekilde kullanabileceği şekilde alanları oluşturulan okaliptus bitkisinin faydaları da en az kullanım alanları kadar çeşitlidir. Faydalarına geçmeden önce kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Okaliptus çayı Okaliptus çayı en çok tüketilen bitkisel çaylardan biridir. Her gün düzenli olarak 1 fincan tüketilmesi önerilir. 1 bardak (200-300 ml) sıcak suyun içine okaliptus bitkisinin birkaç adet yaprağını atın ve 10 dakikalık demlenme süresinden sonra süzerek ya da süzmeden için.

Okaliptus yağı Okaliptus yağı bitkisel yağlar arasında dermatologlar ve eczacılar tarafından en çok önerilen yağlardan biridir. Saç, yüz, vücut ya da kirpik/kaş için kullanılabilen okaliptus yağı, hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı eklenerek de kullanılabilir. Vücudun her alanı için faydalı olan bu yağı cildinizde kullanmadan önce su ile seyreltmelisiniz. Okaliptus buhar banyosu Özellikle soğuk havalarda kullanılması önerilen okaliptus buhar banyosu solunum yolunun açılması ve cilde ferahlık katılması için birebirdir. 1 litre kadar suyun içine dilediğiniz miktarda ama çok da az olmayacak şekilde Okaliptus bitkisinin yapraklarını ekleyin ve suyun rengi kahverengiye dönene kadar suyu kaynatın. Kaynayan suya yüzünüzü tutun ve mümkünse kafanızın üzerine pamuk havlu örtün ki buharın yüzünüzün kenarlarından dışarıya uçmasın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Okaliptus merhemi Okaliptus merhemi 2 şekilde oluşturulabilir. İlki elbette ki yaş okaliptus bitkisinden el yapımı ile oluşturulan merhemidir. Yaş okaliptus yapraklarını ezerek merhemi oluşturabilirsiniz. Merhemi kullanmadan önce su ile seyreltmeniz önerilir çünkü bu bitki oldukça keskindir. Okaliptus merhemine ulaşmanızın bir diğer yolu da endüstriyel ürünlerdir. Güvenilir firmalar tarafından geliştirilen bu merhemlerin içerisinde genelde su ve birkaç değişik yağ bulunacağı için direkt uygulama yapabilirsiniz.