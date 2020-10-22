Okaliptus nedir, faydaları nelerdir?

Uzun yıllar boyunca süregelen insanlık tarihinde okaliptus bitkisinin faydalarından sık sık yararlanılmıştır. Sıcak iklime sahip ve denize kıyısı olan yerlerde sık sık rastlanılan bu bitki, insanlığa adeta mucizeleriyle gönderilmiş bir hediyedir. Pek çok kozmetik üründe ve tıbbi merhemlerde de sıkça kullanılan okaliptus bitkisinin onarıcı içeriği insanlığı etkisi altına almaya devam ediyor.
Avustralya Kıtası’nın %75-80'lik kısmını kaplayan okaliptus bitkisi, ayak boyu çalılardan devasa ağaçlara kadar uzanabilen bir bitki türüdür. Koskoca bir kıtayı kaplayan ve yaklaşık 700 adet türünün olduğu bilinen bu bitki, ilkbahar ve yaz aylarında ülkeye o muhteşem kokusunu bırakmasıyla da ünlüdür.
Avusturya Aborjinlerinin çok uzun yıllık tarihinde daima var olan Okaliptüs, yenilebilir kökleriyle halkın yiyeceği olurken yağı çıkarılabilen çiçeği ile de yiyeceklere tat katmıştır. Buna ek olarak büyük okaliptus ağaçlarının bünyesinde topladığı yağmur suları kurak geçen zamanlarda halkın su ihtiyacını da karşılamasıyla ünlüdür. Aborjinlerin okaliptus yağı ve ezilmiş çiçekleriyle merhemler yapmaları, yara ve yanıkların üzerine sürerek tedavi gerçekleştirmeleri de tarih sayfalarında yer alan diğer bilgiler arasındadır.
“Okaliptus nerede bulunur?” sorusuna cevap vermek oldukça kolaydır. Okaliptus bitkisi Avustralya Kıtası’nın büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Buna ek olarak sıcak ve denize/okyanusa kıyısı olan ülkelerde de görülür. Fas, Portekiz, Brezilya, İspanya Türkiye gibi ülkelerde sıklıkla görülmektedir.
Okatliptus bitkisi ister çalılık halinde bulunsun isterse ağaç halinde hiçbir zaman yaprağını dökmez. Bu sebeple her mevsim, okaliptus toplanma mevsimi olmaya açıktır. Fakat içeriğinde bulunan çeşitli yağların kaybolmaması açısından Mayıs ve Eylül ayları arasında toplanması önerilir.
Okaliptusun kullanım alanları oldukça geniştir. İnsanlık tarihinde milyarlarca kişinin kolay şekilde kullanabileceği şekilde alanları oluşturulan okaliptus bitkisinin faydaları da en az kullanım alanları kadar çeşitlidir. Faydalarına geçmeden önce kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Okaliptus çayı en çok tüketilen bitkisel çaylardan biridir. Her gün düzenli olarak 1 fincan tüketilmesi önerilir. 1 bardak (200-300 ml) sıcak suyun içine okaliptus bitkisinin birkaç adet yaprağını atın ve 10 dakikalık demlenme süresinden sonra süzerek ya da süzmeden için.
Okaliptus yağı bitkisel yağlar arasında dermatologlar ve eczacılar tarafından en çok önerilen yağlardan biridir. Saç, yüz, vücut ya da kirpik/kaş için kullanılabilen okaliptus yağı, hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı eklenerek de kullanılabilir. Vücudun her alanı için faydalı olan bu yağı cildinizde kullanmadan önce su ile seyreltmelisiniz.
Özellikle soğuk havalarda kullanılması önerilen okaliptus buhar banyosu solunum yolunun açılması ve cilde ferahlık katılması için birebirdir. 1 litre kadar suyun içine dilediğiniz miktarda ama çok da az olmayacak şekilde Okaliptus bitkisinin yapraklarını ekleyin ve suyun rengi kahverengiye dönene kadar suyu kaynatın. Kaynayan suya yüzünüzü tutun ve mümkünse kafanızın üzerine pamuk havlu örtün ki buharın yüzünüzün kenarlarından dışarıya uçmasın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.
Okaliptus merhemi 2 şekilde oluşturulabilir. İlki elbette ki yaş okaliptus bitkisinden el yapımı ile oluşturulan merhemidir. Yaş okaliptus yapraklarını ezerek merhemi oluşturabilirsiniz. Merhemi kullanmadan önce su ile seyreltmeniz önerilir çünkü bu bitki oldukça keskindir. Okaliptus merhemine ulaşmanızın bir diğer yolu da endüstriyel ürünlerdir. Güvenilir firmalar tarafından geliştirilen bu merhemlerin içerisinde genelde su ve birkaç değişik yağ bulunacağı için direkt uygulama yapabilirsiniz.
Okaliptus bitkisinin çeşidinin çok olması gibi faydaları da oldukça fazladır. Günümüzde onlarca faydası bilinen bu bitkinin her geçen sürede yeni faydaları ortaya çıkmaktadır. Okaliptus faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Okaliptus yağı ile yapılan buhar banyosu özellikle solunum yolu rahatsızlıklarını düzeltmektedir. Bronşit, faranjit, astım, grip, nezle, alerji gibi rahatsızlıklarda oluşan solunum yolu problemleri okaliptus bitkisinin buharı sayesinde çözülebilir.
Okaliptus bitkisi ateş düşürücü etkiye sahiptir.
Okaliptus bitkisi keskin yapısı sayesinde güçlü bir balgam sökücüdür. Geçmeyen balgamı olan kişilerin bu bitkiyi çay olarak tüketmeleri ya da buhar banyosu yapmaları tavsiye edilir.
Okaliptus çayının düzenli olarak tüketilmesi stres, huzursuzluk ve sinir gibi olumsuz duyguları giderirken uykusuzluğa da iyi gelir.
Okaliptus çayı enerjiyi artırırken kas ağrılarını ve yorgunluğu gidermesiyle de ünlüdür.
Okaliptus yağı faydaları arasında vücut ağrılarına iyi gelmesi de bulunur. Bu yağ kas ve eklem ağrıları için kullanılabilir.
Ciltteki problemler için oldukça faydalı olan bu bitki mantar, kepek, yanık gibi sorunlar üzerinde kullanılabilir.
Diş, diş eti ve ağız içi diğer problemleri çözmek için Okaliptus yağını bir miktar seyrelterek gargara yapabilirsiniz.
Okaliptus çayının bir diğer faydası da kan şekerini düzenlemesi ve idrar söktürücü olmasıdır.
Saç dökülmesi problemine karşı Okaliptus yağı kullanılabilir. Ayrıca sağlıksız ve çok dökülen saçlar için de bu bitkiden faydalanılabilir.
Böcek, arı, sinek gibi haşere ısırmalarında okaliptus merheminden faydalanabilirsiniz.
Tüm bu faydalarının yanı sıra okaliptus bitkisinin de her bitki gibi doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini unutmamalısınız. Bir bitkiyi kontrolsüzce ve uzmanı önermeden kullanmak fayda yerine zarar getirebilir. Örneğin yüksek tansiyonu olan kişiler ile hamile ve emziren kadınlar bu bitkinin kullanımından kaçınmalıdır. Ayrıca okaliptus çayının günde 1 bardaktan fazla tüketilmesi, okaliptus yağının ve merheminin ciltte seyreltilmeden kullanılması da ekstra sorunlara yol açacaktır.
Görsel 1:
Görsel 2: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/bitkiler-buyume-en-az-ev-bitkisi-970089/
Görsel 3: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/gida-ahsap-kus-sanat-4857200/
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