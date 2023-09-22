ÖKBYS Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? MEB ÖKBYS Uzman ve Başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için başvuruların ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu MEB tarafından paylaşıldı. Kılavuzda sınavın uygulanmasına ilişkin esaslar bulunuyor. İşte, mebbis.meb.gov.tr Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuru ekranı...

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav saat 10.00'da başlayacak.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE KADAR, KAÇ TL?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuru ücreti 530 TL olarak açıklandı.

ÖKYBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvurusu için 530 TL'lik başvuru ücretinin 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; MEB'in adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatırılması gerekecek.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav giriş belgesi 13 Kasım 2023 tarihinde MEB'in internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

