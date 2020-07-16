Okla kafasından vurulan ördek üç ay sonra kurtarıldı

Oltaya bağlı çelik uçlu bir okla boynundan ve başından vurulan ördek, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Tedavi olmayan ördek, üç ay boyunca başındaki okla yaşadı.

Daily Mail’in haberine göre Çek Cumhuriyeti’ndeki Radbuza Nehri’nde vurulan ördeği kurtarmak için üç kişilik bir ekip harekete geçti. Ördeği yakalamaya yönelik önceki girişimler başarısız olmuştu.

Hayvan kurtarma ekibi DESOP Plzen’den Karel Makon “Onu Nisan ayından beri yakalamaya çalışıyoruz. Her denememizde kaçmayı başardı ve artık bizi tanıyor” dedi.

Kurtarma ekibi, ördeği yakalamak için bir kano kullanmaya karar verdi ve nihayet yakalamayı başararak ördeği veterinere götürdü.

Makon “Tüy dökme döneminin avantajından faydalandık. Yeni tüyleri uzayana kadar uçamayacağı için nihayet onu yakalamayı başardık. Ben uzun bir sopanın ucundaki ağ ile kıyıda bekledim. Kanodaki diğer arkadaşlar ise onun dikkatini dağıtmayı başardı. Elimdeki ağı hızla savurdum ve onu yakaladım. Kaçma şansı bulamadı” dedi.

Yakalandıktan sonra veterinere götürülen ördeğin kafasındaki ok, dikkatle gerçekleştirilen bir operasyon sonucu çıkarıldı. Operasyon sonrasında ördek tekrar nehre bırakıldı.