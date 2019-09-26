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Okmeydanı’nda depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar parklara akın etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 20:15 | Son Güncelleme

Okmeydanı’nda yeni bir deprem olması endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlar parklara akın etti.

Okmeydanı’nda yeni bir deprem olması endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlar parklara akın etti. Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan görüntülendi.
Bugün saat 13.59’da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları sokağa döktü. Birçok vatandaş yanlarına gıda ve giyecek alarak evlerine yakın noktalarda bulunan parklara akın etti. Okmeydanı’nda yeni bir deprem meydana gelmesi endişesiyle evlerine dönemeyen vatandaşların geceyi Tülin Manço Parkı’nda geçireceği öğrenildi.
Depremin meydana gelmesinin ardından ailesiyle birlikte parka geldiklerini söyleyen Nezir Dil, “Hepimiz korktuk ve dışarı çıktık. Herkes evlerinden çıktı ve parklara geldi. Şu an için bekliyoruz. Biz evimize dönmeyi düşünmüyoruz ama düşünenler de var. Sabaha kadar burada kalıp kalmayacağımızı birbirimize danışacağız. Evimize baktık, şu an için evde bir sorun yok. Gece 11, 12’ye kadar kesin buradayız. O saatten sonra bir şey olmazsa o zaman herkes evine dönebilir” dedi.

“Eve gitmekten korkuyorum”
Hüseyin Güntay isimli yürüme engelli vatandaş ise, “Eve gitmekten korkuyorum. Beni o esnada oğlum dışarı çıkardı. Oğlum iş yerinden koşarak geldi ve beni 5’inci kattan aşağı indirdi ve tekrar işe gitti. Şimdi eve gitmekten korkuyorum, 5 katlı bina sonuçta” şeklinde konuştu.

“Nereye gideceğimizi bilmiyoruz”
Yeni bir deprem olma endişesiyle evlerine dönmeyi düşünmediklerini söyleyen Duygu Güntay, “Herkes uyarıyor, evlere girmeyin diyorlar. Biz de böyle dışarıda kaldık. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Binaların üzerimize çökmesinden korkuyoruz. Binalarımız sağlam değil, çok fena sallandık. Gündüz vakti olduğu için bu adamı çıkarabildik, peki ya gece aynı şey başımıza gelirse o zaman ne yapacağız, bilmiyoruz. Eve dönmemiz mümkün değil. Evde bir hasar yok ama bina çok sallandı. Gardıroplar sallandı, ayakkabılık devrildi” dedi.
Öte yandan, depremin ardından parklara akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi.

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