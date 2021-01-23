Oksijen satürasyonu seviyesini takip eden akıllı saat

Watch S’in daire ekranı 1.3 inç büyüklükte. Bu da kontrol edebilmek ve verileri takip edebilmek için yeterli bir büyüklük. Ekranımızın çözünürlüğü ise, 360×360 piksel, inç başına düşen piksel değeri de 278.

Realme akıllı telefonlarla uyumlu şekilde çalışıyor. Örneğin, saati telefona yaklaştırarak telefon kilidini otomatik olarak açabilirsiniz. Müzik çalar kontrolü ya da fotoğraf ve video çekimleriniz için kameranızın uzaktan kumandası görevini de üstleniyor. Tabii ki telefonunuza gelen aramaları da yine bu saat üzerinden görüp reddedebilirsiniz. Daha rahat bir deneyim için realme Link uygulamasını ücretsiz olarak indirip telefonunuza kurmanızda yarar var. Bu sayede kendinize bir profil oluşturabilir ve gündelik aktivitelerinizle ilgili detaylı verileri buradan takip ederek daha sağlıklı bir yaşam için yeni adımlar atabilirsiniz.

16 farklı spor modunu destekliyor



Akıllı saatlerde spor modlarının çeşitliliği ve her biri için ayrı ayrı detaylı veri takibi önemlidir. Watch S de burada sevindirici detaylara sahip. Tam 16 farklı spor modunu destekliyor. Dikkat çekici taraf ise, iç mekân ve dış mekân sporlarını ayrı ayrı algılayarak buna göre veri takibi gerçekleştirebilmesi.