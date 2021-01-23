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Oksijen satürasyonu seviyesini takip eden akıllı saat

23.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Oksijen satürasyonu seviyesini takip eden akıllı saat

24 saat boyunca her 5 dakikada bir kalp atış ritminizi ölçerek size bilgi veren bu akıllı saat aynı zamanda da kanınızdaki oksijen seviyesini de ölçüyor.

Watch S’in daire ekranı 1.3 inç büyüklükte. Bu da kontrol edebilmek ve verileri takip edebilmek için yeterli bir büyüklük. Ekranımızın çözünürlüğü ise, 360×360 piksel, inç başına düşen piksel değeri de 278.

Realme akıllı telefonlarla uyumlu şekilde çalışıyor. Örneğin, saati telefona yaklaştırarak telefon kilidini otomatik olarak açabilirsiniz. Müzik çalar kontrolü ya da fotoğraf ve video çekimleriniz için kameranızın uzaktan kumandası görevini de üstleniyor. Tabii ki telefonunuza gelen aramaları da yine bu saat üzerinden görüp reddedebilirsiniz. Daha rahat bir deneyim için realme Link uygulamasını ücretsiz olarak indirip telefonunuza kurmanızda yarar var. Bu sayede kendinize bir profil oluşturabilir ve gündelik aktivitelerinizle ilgili detaylı verileri buradan takip ederek daha sağlıklı bir yaşam için yeni adımlar atabilirsiniz.

16 farklı spor modunu destekliyor

Akıllı saatlerde spor modlarının çeşitliliği ve her biri için ayrı ayrı detaylı veri takibi önemlidir. Watch S de burada sevindirici detaylara sahip. Tam 16 farklı spor modunu destekliyor. Dikkat çekici taraf ise, iç mekân ve dış mekân sporlarını ayrı ayrı algılayarak buna göre veri takibi gerçekleştirebilmesi.

Örneğin: Açık Hava Koşusu, Yürüyüş, Kapalı Alan Koşusu, Açık Hava Bisiklet Sürüşü, Aerobik Kapasitesi, Kuvvet Antrenmanı, Futbol, Basketbol, Masa Tenisi, Badminton, Kapalı Alan Bisiklet Sürüşü, Eliptik, Yoga, Kondisyon Bisikleti, Kondisyon Küreği ve Kriket gibi.

Oksijen satürasyonu seviyesini takip edebiliyor

Bu iki özellik de pek çok kullanıcının önemsediği özellikler ve realme, bu konular üzerine de sıkı çalışmış. Saat, her 24 saatlik dilimde, her 5 dakikada bir kalp atış ritminizi ölçerek size bilgi veriyor. Eğer kalp ritminizde anormal bir durum olursa, bunu anında size haber veriyor. Firma, detaylı bir takip için sensör tarafında yerleşik yüksek hassasiyetli PPG sensorunu tercih etmiş, ki bu da Goodix’in en üst seviye sensoru.

Saat, kandaki oksijen oranını da tespit edebiliyor. Kandaki oksijen oranı düşük ise sağlığınız için işlerin kötü olabileceğini söylemeliyiz. Bir nevi uyarıcı niteliği taşıyor.

15 günlük pil ömrü

Saat, 390mAh pile sahip ve tek şarj ile 15 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Tabii burada kullanım alışkanlıklarınız neticesinde sürede değişikliklerin olabileceğini de belirtelim ve ekleyelim: Ürünü yoğun kullansanız bile tek şarj ile günlerce kullanım mümkün ve kısa aralıklarla şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz.

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