Öksürük şurubu kadar etkili! Çocuklar için etkili öksürük ilacı tarifleri

Çocuklar havaların soğumasıyla birlikte öksürüğe daha yatkın hale gelir. Değişen hava koşulları, yeme içme alışkanlıkları ve oyun oynamaları sebebiyle hasta olabilirler. Bu gibi durumda annelerin ilk başvurduğu ilaç öksürük şurupları oluyor. Çocuğunuz üşütüp öksürmeye başladığında evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemlerle de sorunu çözebilirsiniz. Çocuğunuza verebileceğiniz en masum ilaçtan bile daha faydalı olacaktır. EV YAPIMI ÖKSÜRÜK ŞURUBU Malzemeler Bir yemek kaşığı su

Bir tatlı kaşığı zencefil

Bir yemek kaşığı elma sirkesi

1/2 çay kaşığı acı biber

Bir adet rendelenmiş sarımsak

1/2 çay kaşığı tarçın

Bir yemek kaşığı bal Yapılışı Balı benmari usulü eritin. Ancak büyük tencere ocakta olmamalı. Kaynar suyun içine bir kase koyun ve balın iyice çözülmesini sağlayın. Eriyen balın içine minik minik doğradığınız acı biberi, suyu, sirkeyi, zencefili, tarçını ve sarımsağı ilave edin. Malzemeleri güzel bir şekilde karıştırın. Malzemeleri karıştırdıktan sonra kapaklı cam kavanoza koyun ve ışık almayan, kuru bir yerde muhafaza edin. Buzdolabına kaldırmayın. Karışımdan her gün 2 kaşık içecebilirsiniz.

BİRAZ SARIMSAK VE SOĞAN SÜTÜ YAPIN Bu biraz iğrenç görünebilir, ancak soğan bir soğuk algınlığı, öksürük, yüksek ateş ve boğaz ağrısını etkili bir şekilde iyileştirmeye yardımcı olabilir. 3 küçük soğanı ve yarım kafa sarımsağı ince ince doğrayın, yaklaşık bir litre süte koyun ve ısıtın. Karışımı her şey yumuşayana kadar pişirin, ardından ocaktan alın ve süzün. Tadı iyileştirmek için biraz bal ekleyebilirsiniz. ANANAS SUYU Ananas, güçlü antienflamatuar özelliklere sahip bromelain adlı bir element içerir. Ananas suyu boğazdaki mukusu azaltabilir ve öksürüğü hafifletebilir. Yine de, bazen sadece meyve suyunun kendisi bunu gidermek için yeterli olmayabilir. Bu durumda, meyve suyuna biraz zencefil ve bal ekleyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanmadan önce çocuğunuzun ananasa alerjisi olmadığından emin olun. ZENCEFİLLİ YAMA Bu güçlü ev çaresini evde bulunan malzemelerle yapmak kolay. Biraz un, bal ve zeytinyağı ile bir yemek kaşığı öğütülmüş zencefil (veya zencefil tozu) karıştırmanız gerekir. Karışımın bir kısmını bir peçeteye koyun ve bir bandaj kullanarak çocuğunuzun göğsüne uygulayın. Yatmadan yaklaşık 3 saat önce uygulayın.

Uyarı: Tahrişi önlemek için hassas cilde sahip çocuklarda bunu kullanmayın.