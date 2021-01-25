Öksürük şurubu kadar etkili! Çocuklar için etkili öksürük ilacı tarifleri

Çocuklar havaların soğumasıyla birlikte öksürüğe daha yatkın hale gelir. Değişen hava koşulları, yeme içme alışkanlıkları ve oyun oynamaları sebebiyle hasta olabilirler. Bu gibi durumda annelerin ilk başvurduğu ilaç öksürük şurupları oluyor. Çocuğunuz üşütüp öksürmeye başladığında evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemlerle de sorunu çözebilirsiniz. Çocuğunuza verebileceğiniz en masum ilaçtan bile daha faydalı olacaktır.
Malzemeler
Bir yemek kaşığı su
Bir tatlı kaşığı zencefil
Bir yemek kaşığı elma sirkesi
1/2 çay kaşığı acı biber
Bir adet rendelenmiş sarımsak
1/2 çay kaşığı tarçın
Bir yemek kaşığı bal
Yapılışı
Balı benmari usulü eritin. Ancak büyük tencere ocakta olmamalı. Kaynar suyun içine bir kase koyun ve balın iyice çözülmesini sağlayın.
Eriyen balın içine minik minik doğradığınız acı biberi, suyu, sirkeyi, zencefili, tarçını ve sarımsağı ilave edin. Malzemeleri güzel bir şekilde karıştırın.
Malzemeleri karıştırdıktan sonra kapaklı cam kavanoza koyun ve ışık almayan, kuru bir yerde muhafaza edin. Buzdolabına kaldırmayın. Karışımdan her gün 2 kaşık içecebilirsiniz.
Bu biraz iğrenç görünebilir, ancak soğan bir soğuk algınlığı, öksürük, yüksek ateş ve boğaz ağrısını etkili bir şekilde iyileştirmeye yardımcı olabilir. 3 küçük soğanı ve yarım kafa sarımsağı ince ince doğrayın, yaklaşık bir litre süte koyun ve ısıtın. Karışımı her şey yumuşayana kadar pişirin, ardından ocaktan alın ve süzün. Tadı iyileştirmek için biraz bal ekleyebilirsiniz.
Ananas, güçlü antienflamatuar özelliklere sahip bromelain adlı bir element içerir. Ananas suyu boğazdaki mukusu azaltabilir ve öksürüğü hafifletebilir. Yine de, bazen sadece meyve suyunun kendisi bunu gidermek için yeterli olmayabilir. Bu durumda, meyve suyuna biraz zencefil ve bal ekleyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanmadan önce çocuğunuzun ananasa alerjisi olmadığından emin olun.
Bu güçlü ev çaresini evde bulunan malzemelerle yapmak kolay. Biraz un, bal ve zeytinyağı ile bir yemek kaşığı öğütülmüş zencefil (veya zencefil tozu) karıştırmanız gerekir. Karışımın bir kısmını bir peçeteye koyun ve bir bandaj kullanarak çocuğunuzun göğsüne uygulayın. Yatmadan yaklaşık 3 saat önce uygulayın.
Uyarı: Tahrişi önlemek için hassas cilde sahip çocuklarda bunu kullanmayın.
Zerdeçal sütü, antiseptik özellikleriyle tanınan doğal bir soğuk algınlığı ve öksürük ilacıdır. Bunu yapmak için biraz süt ısıtmanız ve üzerine bir kaşık zerdeçal tozu eklemeniz gerekecek. İyice karıştırın ve yatmadan önce çocuğunuza verin.
Ayaklara sıcaklık koymak da öksürüğün giderilmesine yardımcı olabilir. Mikrodalgada veya tavada biraz deniz tuzu ısıtın aşırıya kaçmayın, sıcaklık çocuğunuz için rahat olmalı ve cildini yakmamalıdır! Daha sonra bunu çocuğunuzun ayaklarına uygulayın ve etrafına bir bandaj sarın. Tuz soğuyana kadar bırakın, sonra her şeyi çıkarın ve sıcak çorapları tekrar ayağa koyun.
Tuzlu su gargarası, boğaz ağrısının semptomlarını geçici olarak hafifletebilir. Tek yapmanız gereken, 1/4 ila 1/2 çay kaşığı tuzu bir bardak suya (tercihen ılık) eklemek ve çözünmesi için karıştırmaktır. Daha iyi sonuçlar için, çözeltiye bir çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.
İpucu: Bu suyu yutmamalarını veya yanlışlıkla boğulmamalarını sağlamak için daha büyük çocuklara bu gargarayı vermek daha iyidir.
Ilık bir duş, öksürüğün arkasındaki mukusu ve tıkanıklığı gevşetmeye yardımcı olduğu için gece öksürüğünü hafifletmeye yardımcı olabilir. Sıcak duş suyunu başlatabilir, banyoyu kapatabilir ve banyo buharlı hale gelene kadar bekleyebilirsiniz. Sonra çocuğunuz duş almaya hazır. Daha iyi sonuçlar için duş buharına birkaç damla okaliptüs yağı da ekleyebilirsiniz.
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