Öksürük şurubu kadar etkili! İşte çocuklarda öksürüğü şıp diye kesen yöntem

Sizin ve çocuklarınızı sağlığına çok önem veriyor, bu yüzden size bu harika tarifleri sunma dürtüsünü hissediyoruz. Bunları kaydetmeyi unutmayın!

BİRAZ SARIMSAK VE SOĞAN SÜTÜ YAPIN

Bu biraz iğrenç görünebilir, ancak soğan bir soğuk algınlığı, öksürük, yüksek ateş ve boğaz ağrısını etkili bir şekilde iyileştirmeye yardımcı olabilir. 3 küçük soğanı ve yarım kafa sarımsağı ince ince doğrayın, yaklaşık bir litre süte koyun ve ısıtın. Karışımı her şey yumuşayana kadar pişirin, ardından ocaktan alın ve süzün. Tadı iyileştirmek için biraz bal ekleyebilirsiniz.

ANANAS SUYU

Ananas, güçlü antienflamatuar özelliklere sahip bromelain adlı bir element içerir. Ananas suyu boğazdaki mukusu azaltabilir ve öksürüğü hafifletebilir. Yine de, bazen sadece meyve suyunun kendisi bunu gidermek için yeterli olmayabilir. Bu durumda, meyve suyuna biraz zencefil ve bal ekleyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanmadan önce çocuğunuzun ananasa alerjisi olmadığından emin olun.

ZENCEFİLLİ YAMA

Bu güçlü ev çaresini evde bulunan malzemelerle yapmak kolay. Biraz un, bal ve zeytinyağı ile bir yemek kaşığı öğütülmüş zencefil (veya zencefil tozu) karıştırmanız gerekir. Karışımın bir kısmını bir peçeteye koyun ve bir bandaj kullanarak çocuğunuzun göğsüne uygulayın. Yatmadan yaklaşık 3 saat önce uygulayın.

Uyarı: Tahrişi önlemek için hassas cilde sahip çocuklarda bunu kullanmayın.