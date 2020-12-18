KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Öksürük şurubu kadar etkili! İşte çocuklarda öksürüğü şıp diye kesen yöntem

Öksürük şurubu kadar etkili! İşte çocuklarda öksürüğü şıp diye kesen yöntem

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir çocukta inatçı bir öksürük, soğuk kış aylarında yaygın bir şey olabilir. Neyse ki, küçük çocuğunuzu kısa sürede kurtarabilecek birçok hızlı ve kolay tarif var. Etkili içecekler ve gargaralardan, sargılara ve ovmaya kadar herkes, çocukları için doğru olanı bulabilir ve ihtiyaç duydukları her an kullanabilir.

Öksürük şurubu kadar etkili! İşte çocuklarda öksürüğü şıp diye kesen yöntem

Sizin ve çocuklarınızı sağlığına çok önem veriyor, bu yüzden size bu harika tarifleri sunma dürtüsünü hissediyoruz. Bunları kaydetmeyi unutmayın!

BİRAZ SARIMSAK VE SOĞAN SÜTÜ YAPIN

Bu biraz iğrenç görünebilir, ancak soğan bir soğuk algınlığı, öksürük, yüksek ateş ve boğaz ağrısını etkili bir şekilde iyileştirmeye yardımcı olabilir. 3 küçük soğanı ve yarım kafa sarımsağı ince ince doğrayın, yaklaşık bir litre süte koyun ve ısıtın. Karışımı her şey yumuşayana kadar pişirin, ardından ocaktan alın ve süzün. Tadı iyileştirmek için biraz bal ekleyebilirsiniz.

ANANAS SUYU

Ananas, güçlü antienflamatuar özelliklere sahip bromelain adlı bir element içerir. Ananas suyu boğazdaki mukusu azaltabilir ve öksürüğü hafifletebilir. Yine de, bazen sadece meyve suyunun kendisi bunu gidermek için yeterli olmayabilir. Bu durumda, meyve suyuna biraz zencefil ve bal ekleyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanmadan önce çocuğunuzun ananasa alerjisi olmadığından emin olun.

ZENCEFİLLİ YAMA

Bu güçlü ev çaresini evde bulunan malzemelerle yapmak kolay. Biraz un, bal ve zeytinyağı ile bir yemek kaşığı öğütülmüş zencefil (veya zencefil tozu) karıştırmanız gerekir. Karışımın bir kısmını bir peçeteye koyun ve bir bandaj kullanarak çocuğunuzun göğsüne uygulayın. Yatmadan yaklaşık 3 saat önce uygulayın.
Uyarı: Tahrişi önlemek için hassas cilde sahip çocuklarda bunu kullanmayın.

ZERDEÇAL SÜTÜ

Zerdeçal sütü, antiseptik özellikleriyle tanınan doğal bir soğuk algınlığı ve öksürük ilacıdır. Bunu yapmak için biraz süt ısıtmanız ve üzerine bir kaşık zerdeçal tozu eklemeniz gerekecek. İyice karıştırın ve yatmadan önce çocuğunuza verin.

AYAKLARA TUZ SARMA

Ayaklara sıcaklık koymak da öksürüğün giderilmesine yardımcı olabilir. Mikrodalgada veya tavada biraz deniz tuzu ısıtın aşırıya kaçmayın, sıcaklık çocuğunuz için rahat olmalı ve cildini yakmamalıdır! Daha sonra bunu çocuğunuzun ayaklarına uygulayın ve etrafına bir bandaj sarın. Tuz soğuyana kadar bırakın, sonra her şeyi çıkarın ve sıcak çorapları tekrar ayağa koyun.

TUZLU SU GARGARASI HAZIRLAYIN

Tuzlu su gargarası, boğaz ağrısının semptomlarını geçici olarak hafifletebilir. Tek yapmanız gereken, 1/4 ila 1/2 çay kaşığı tuzu bir bardak suya (tercihen ılık) eklemek ve çözünmesi için karıştırmaktır. Daha iyi sonuçlar için, çözeltiye bir çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.

İpucu: Bu suyu yutmamalarını veya yanlışlıkla boğulmamalarını sağlamak için daha büyük çocuklara bu gargarayı vermek daha iyidir.

ILIK DUŞ

Ilık bir duş, öksürüğün arkasındaki mukusu ve tıkanıklığı gevşetmeye yardımcı olduğu için gece öksürüğünü hafifletmeye yardımcı olabilir. Sıcak duş suyunu başlatabilir, banyoyu kapatabilir ve banyo buharlı hale gelene kadar bekleyebilirsiniz. Sonra çocuğunuz duş almaya hazır. Daha iyi sonuçlar için duş buharına birkaç damla okaliptüs yağı da ekleyebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
16 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları16 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı!İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş
Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sürekli parmak emen bir bebeğiniz varsa bu 5 nedene dikkat!
Sürekli parmak emen bir bebeğiniz varsa bu 5 nedene dikkat!
Şifreli hamilelik! Her 475 gebeden yaklaşık 1'i bu durumu yaşıyor
Şifreli hamilelik! Her 475 kadından biri...
İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı: Siz olsaydınız ne yapardınız?
İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı!
Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası
Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftasında dikkat edilmesi gerekenler
Tuvalet eğitimi deyip geçmeyin! Dikkat edilmesi gereken noktalar var
Tuvalet eğitimi deyip geçmeyin! Dikkat edilmesi gereken noktalar var
Dört yaş sendromu nedir?
4 yaş sendromu belirtileri nelerdir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.